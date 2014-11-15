Как повлияют финансовые проблемы России на Беларусь – мнения политических и финансовых аналитиков

Президент не впервые предупредил, что ссылки на внешние обстоятельства (такие, например, как погода) не принимаются. Погода всегда устраивает сюрпризы. Но «сюрприз» в виде недомогания российской экономики со счетов не сбросишь. О том, как повлияют на Беларусь проблемы соседней страны, размышляют политические и финансовые аналитики.

Михаил Чепиков, старший преподаватель кафедры теоретической и институциональной экономики БГУ:

Может быть, придется до какой-то степени удешевлять и свой курс, чтобы выровнять, относительно именно российского, в первую очередь, из-за российского, чтобы выровнять какие-то свои конкурентные позиции. Или нам нужно заключать какие-то дополнительные соглашения в рамках ЕврАзЭС и так далее.

Когда они сделали свой «налоговый маневр», нашелся способ, как компенсировать нам потери. Может быть, нужно обсуждать вопрос, как их проблемы валютного рынка воздействуют на нас. Может быть, есть возможность как-то помочь нашим производителям в том числе.

Сергей Чалый, финансовый аналитик:

Ускорение темпов девальвации белорусского рубля к иностранной валюте будет означать, что для того, чтобы не вызвать перетока, скажем, рублевых вкладов в валютные или повышенного спроса населения на иностранную валюту, придется повышать процентные ставки по депозитам, например, что непосредственно отразится в том числе и на процентных ставках по кредитам, которые будут предоставляться из этих самых депозитов.

Сергей Кизима, доктор политических наук, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Если мы согласовали одну цену в долларовом эквиваленте, а спустя два месяца у нас цена в долларовом эквиваленте падает, собственно говоря, на 20-30%, то, естественно, для нас это упущенная прибыль. А часто для предприятия, которое заложило небольшую прибыль, это на самом деле прямой удар, оно получает минус. Среди плюсов, может быть, единственный вариант, что в условиях санкций против продуктов с территории США и стран Евросоюза и тех, кто примкнул к этим санкциям, конечно же, белорусские продовольственные товары приобретают определенный эксклюзивные характер на территории Российской Федерации.

Валерий Полховский, финансовый аналитик:

Проблем с бюджетом 2015 года у нас не будет, потому что, начиная с 2015 года, согласно договоренностям между Правительством России и Беларуси, Беларусь будет оставлять себе вывозную таможенную пошлину. Это, по сути, означает приток капитала в бюджет где-то в размере около 5 млрд долларов. И для нашей страны, для нашего бюджета это достаточно значимая сумма. Начиная с 2015 года начнет спадать давление и на платежный баланс, потому что мы уже основную, большую часть внешней своей задолженности Международному валютному фонду, которую мы выплачивали, пиковая нагрузка которой приходилась на 2013-14 годы, она сейчас будет в значительной степени спадать.

Георгий Гриц, экономический аналитик, заместитель председателя РОО «Белорусская научно-промышленная ассоциация»:

Что делать, было очень ясно и корректно обозначено на последнем совещании по экономическому блоку, на встрече с Правительством, руководителем Беларуси Александром Лукашенко. Диверсификация рынков – это повышение конкурентоспособности и модернизация, потому что именно только через модернизацию можно выйти на продукцию, которая будет продаваться, которая будет иметь более высокую добавленную стоимость.

Вопрос лишь один, он, к сожалению, самый сложный – как это сделать. Я думаю, что президент не зря ставил такую задачу о создании боеспособного Правительства.