Александр Лукашенко недоволен замедлением темпов развития Гродненской области

Новости Беларуси. Президент недоволен замедлением темпов развития Гродненской области. Об этом глава государства заявил 14 ноября на совещании о перспективах социально-экономического развития региона.

Гродненская область является одним из лидеров в производстве молока, мяса, зерновых культур. Здесь активно идет модернизация многих промышленных и сельхозпредприятий. Однако в последнее время ситуация в регионе не столь оптимистичная. И это при том, что Гродненщина всегда славилась своими плодородными землями, сельскими тружениками.

Обновлено в 19.30 14.11.2014

Президент недоволен замедлением темпов развития региона. Александр Лукашенко отметил, что на Гродненщине неважно обстоят дела с иностранными инвестициями. За 9 месяцев этого года удалось привлечь только около $49 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого это меньше почти на треть. По итогу Президент потребовал большей активности в сотрудничестве, например, с соседними Польшей и Литвой.

Гродненщина — регион особый. Президент не раз приводил в пример другим этот западный край Беларуси. Здесь и плодородные почвы, и ухоженные города, и человеческий потенциал. В начале разговора Александр Лукашенко высказал и свое отношение к этому региону.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сегодня очень много разговоров по тому, что, вот, у нас, вроде бы, не так хорошо, у нас вообще где-то плохо, а вот рядом, в Польше, ох как живут. Не мне вам объяснять, как живут в Польше и как живут в Гродненской области. Это вы знаете лучше. И если вы до сих пор здесь живете, значит вы сделали правильный вывод: там хорошо, где нас нет. Но тем не менее, я уже вчера об этом говорил, ставя задачу председателю Комитета госбезопасности, наша соседка, да и другие страны, пристально присматриваются к Беларуси, особенно к этому региону, Гродненскому, жемчужине, если хотите, или одной из жемчужин нашей страны. Такой земли и такой природы и красоты, и даже уже сегодня такого города как Гродно, в мире больше не найдешь. Это уникальное место природное, вместе с городом. Его в мире подобного нет.

Все говорят: «Вот, Швейцария, Швейцария». Я только что говорил: «Да, я был в Швейцарии и видел Швейцарию. Но я бы там жить не хотел». Это я говорю не для того, чтобы вас сагитировать, чтобы вы любили свою землю. Это дело вкуса. Я бы, конечно, хотел, чтобы вы ее любили хотя бы так, как я, и относились к ней. Но запомните одно (и русские, и украинцы, и евреи, и поляки): это наша, ваша земля, и вас никто нигде не ждет. Лучшей земли для вас не будет. И если мне из Польши начинают говорить о поляках, официальные лица и прочее, я их сразу останавливаю, спрашиваю: «Мужики, вы о каких поляках? Вы должны запомнить, что в Гродно поляки – да, но это наши поляки, это их земля, и парабками даже там, где живут их соотечественники, они не будут. Они будут хозяевами, но на этой земле». И я думаю, мы для вас сделали все, что я обещал во все свои предвыборные кампании. Никто над вами не довлеет. Если довлеет, скажите. Вы учитесь, вы работаете. Сколько работаете – столько зарабатываете. Вы ходите своей дорогой к храму. В тот храм, который вы хотите. Вот, отремонтируете сейчас лютеранскую церковь, хотите – идите туда. Никто не будет вам никогда мешать. Это дело вашей совести. Честность и справедливость, которую я вам обещал, до сих пор во главе моей политики. Если что-то не так, донесите это до меня. Это не так сложно. Скажите мне об этом, скажите моему помощнику, который здесь постоянно бывает. Он мне доложит на завтрашний день. Но если власть выполняет свои обязательства и президент, то, извините меня, соответствующий будет и спрос. Я заигрывать ни с кем не намерен. Заигрывание приводит к развалу, распаду государства. Как только мы начнем делить нашу землю по национальному признаку, вы знаете, как будет — пример на Юге. Поэтому это ваша земля, вы должны заботиться о том, чтобы эта земля была красивой, каждый год была краше и лучше, но для этого надо вкладывать свой ум и труд.

На Гродненщине активно взялись за модернизацию не только в промышленности, но и в сельском хозяйстве. Область – традиционно лидер и по молоку, и по мясу, и по зерновым. Однако в последнее время этот весьма благополучный регион стал терять свои передовые позиции. Хотя сейчас «золотое» время для торговли сельхозпродукцией.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Наш народ любит свинину. Это прекрасное мясо. Везде обвал по свинине (мы тоже в него попали). Тот, кто первым в этом плане выйдет на поверхность, тот получит наибольшую прибыль. Потом же заполнится провал, но это будет другая история и другие цены. А у нас надо использовать диктатуру во власти, как нас часто критикуют, нам надо и народ накормить, вместе объединиться, сгруппироваться и выскочить в середине будущего года на пике высоких цен, окупить мгновенно свои затраты по свинине. Я как экономист здесь рассуждаю.

Не все гладко и в промышленности. Портит общую картину – деревообработка. На складах залежи.

10 из 17 районов этой западной области не дают «плюс», а довольно успешные Лидский, Слонимский и Гродненский ушли «в минус», сейчас они не вышли даже на прошлогодний результат.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Ставки очень высокие. Как можно получать кредиты под 30-40% при нашей рентабельности 5-7% и выжить? Это, значит, загонять себя в долговую яму.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Процентную ставку гарантирую, снизим в 2 раза. Но идеально это игра не в одни ворота. Чтобы идеально, надо ликвидировать дебиторскую задолженность. Идеально — чистый лист, сделайте это, с этой стороны я вам гарантирую, что будет нормальная процентная ставка. Но если вы затратили колоссальные средства, произвели товар и его не продали, слушайте, мужики, откуда деньги.

Денежный вопрос – инвестиции. Упали на треть по сравнению с 2013 годом.

По этой позиции у Гродненщины далеко не почетное место – четвертое по стране. Казалось бы, приграничье – удобно для деловых связей с бизнесменами из Польши и стран Балтии! Да и созданные современные производства не приносят ожидаемую прибыль.

Причина банальна – модернизированные предприятия работают не на полную мощность.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Каждый год проводите какие-то инвестиционные форумы, много шума в прессе. Это правильно. А результат? У вас должны быть польские и литовские прямые инвестиции, а не шмыгающие туда и обратно через границу челноки. Почти треть населения в приграничных районах нигде толком не работает и живет за счет поездок в соседние страны Европы. Куда это годится? Что мы порождаем? Поколение спекулянтов, которое плодит теневую экономику? От таких «предпринимателей» дельных инвестиций не дождешься. Все ли сделала местная власть для реализации проектов по развитию производств с использованием местного сырья, импортозамещения, выпуску экспортоориентированной продукции, как вовлекается предпринимательская инициатива в приоритетные для страны направления.

Лучше не строить, а ремонтировать. Глава Госконтроля Леонид Анфимов привел факт. Когда вместо того, чтобы привести в порядок пустующие дома, хозяйства Гродненщины возводят новостройки.

Леонид Анфимов, председатель Комитета госконтроля Республики Беларусь:

Во всех районах области имеются пустующие незаселенные жилые помещения, в том числе построенные с государственной поддержкой. Однако строительство жилья в сельхозорганизациях ведется без учета пустующего жилья. В текущем году в регионе запланировано построить на селе 232 дома, из них за 9 месяцев уже построено 182, при этом в Гродненской области фактически пустует 665 жилых домов, числящихся на балансе сельхозорганизаций. А это трехгодичное задание на строительство жилья.

Серьезные упущения, по мнению Главы государства, и в кадрах.

Некоторые организации и предприятия годами работают без топ-менеджеров. Есть случаи, когда на должности попадают случайные люди.

За последние два с половиной года из 17 начальников управлений по сельскому хозяйству и продовольствию в райисполкомах сменилось 16.

С приходом нового губернатора, Владимир Кравцов уже год на этой должности, у местных чиновников стало больше возможностей для прорывных проектов и собственной инициативы. Однако многие, как оказалось, не готовы к самостоятельным решениям.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Отдельные руководители поняли такую самостоятельность по-своему: как вольницу в выполнении поручений вышестоящих органов. Все это привело к снижению исполнительской дисциплины и социально-экономических показателей.

Направляя нового губернатора в Гродненскую область, я не хотел, чтобы сюда пришел человек, который умеет без разбору размахивать шашкой. Здесь очень толковые и грамотные люди, ответственные, амбициозные и совестливые, как нигде в нашей стране. Но гродненцы с этими положительными качествами нуждаются в очень жесткой и четкой дисциплине и контроле. Коррупция во власти. Я уже неоднократно говорил, что это зло мы будем выжигать каленым железом. Здесь неприкасаемых нет и быть не может. Вы тоже об этом знаете, это не новость. Что происходит на Гродненщине? За 10 месяцев текущего года 69 должностных лиц органов власти и управления, госучреждений, организаций и предприятий совершили преступления коррупционной направленности.

Такие встречи с активом области, как отметил Александр Лукашенко, важны. Они в тренде. Ведь экономика – главное из условий независимости, подчеркнул Глава государства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Другой земли у нас не будет. Это актуально на этом последнем метре нашей Родины. Другой не будет. Мы должны эту землю удержать. И не надо делать так, чтобы после нас наши дети мучались. Поэтому цена вопроса — наша независимость. Настоящая, не мнимая, не политические болтовня и разговоры. Мы создали с вами свое государство, так надо его укрепить сегодня.

Если у нас экономика будет работать как следует, нам ничего не страшно. Но если мы сами наклонимся, погрязнем в коррупции, неисполнительности, это будет почва для этих цветных революций. Это будет главный фактор победы этих цветных революций. Ведь в Украине так было. И так было во всех странах, где совершили эти перевороты. Для этого должны условия созреть. Если бы мы дали хоть малейший повод вот за эти годы нашей новейшей истории, нас давно бы в бараний рог скрутили. Если такое богатейшее государство, как Украину размазали, то мы были бы первыми на постсоветском пространстве, или бы ползали под ними. А нам надо удержаться, выстоять, укрепить наше государство, которое мы построили. Главный вопрос — вопрос экономики, а все остальное у нас есть.

Вы поставили ряд вопросов, мы, конечно, их проработаем, мы уже начали работу и по кредитам, и по банкам. Если обнаружится, что там у нас банкиры уж слишком шиковали на этих кредитах, в этом мы разберемся. У меня хватит власти, чтобы поставить всех на место, в том числе и иностранные банки.

Мы сделаем и дорогу, о которой мы говорили. Это моя просто мечта. Я хочу, чтобы после меня остались из Минска в каждую область прекрасные дороги. Люди должны сами понимать, что да, власть не без изъянов и прочее, но дай Бог, чтобы эта власть согласилась с нами и дальше работать, чтобы люди к нам шли, а не мы к ним ходили и просили на коленях, поэтому этот и будущий год мы должны готовиться к экзамену. Я это говорю открытым текстом. От того, какова будет ситуация в Гродненской области, зависит температура по стране в целом.

Откровенный разговор настоящих мужчин. Именно так хочется назвать эту встречу. Диалог Президента с ключевыми фигурами Правительства и руководителями региона длился более трех часов. Подробно и по-деловому обсуждали не только чувствительные позиции развития региона, но и вместе находили пути их решения.