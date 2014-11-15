На примере ряда ферм Могилевской области показали, как восстановить объемы производства свинины в Беларуси

Новости Беларуси. Восстановить объемы производства свинины в Беларуси: о том, как выполняется поручение президента, накануне рассказали и показали на примере ряда ферм Могилевской области.

К началу 2016 года поголовье свиней в Беларуси увеличится до 3,5 миллионов. Именно на такой результат рассчитывают специалисты. Выполнить эту задачу планируют за счет строительства новых комплексов и пополнения действующих.

Напомним, решить проблему с мясом свинины президент потребовал от правительства в мае 2014 года во время рабочей поездки в Смолевичский район. И поручил сделать это уже к зиме. В этой связи только на Могилевщине в 2015 году появятся сразу несколько современных комплексов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Шибут, заместитель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома:

На следующий год запланировано начать строительство 6 свиноводческих объектов. К середине следующего года, примерно к августу, репродукторная их часть должна быть уже возведена и принята в эксплуатацию.

Леонид Копцов, начальник сельхозпредприятия «Авангард», (Могилевская область):

Мы постепенно из года в год наращивали объемы производства свинины. Кормовая база у нас полностью обеспечена собственными кормами. В следующем году у нас будет строиться свиноводческий комплекс на 24 тысячи по поручению главы государства.

Уже с декабря 2014 мясоперерабатывающие предприятия Беларуси возобновят поставки своей продукции, в том числе свинины, в Россию.

Договоренность об этом была достигнута на прошлой неделе в Москве. Все вопросы по качеству поставляемой в Россию свинины должны быть сняты.