Белорусский инвестиционный форум проходит в Турции

Новости Беларуси. Беларусь и Турция могут увеличить взаимный товарооборот до миллиарда долларов уже в следующем году. Представители деловых кругов двух стран 13 ноября в Стамбуле продолжают переговоры.

Накануне во время белорусского инвестиционного форума было подписано около 20 документов. Увеличение объема взаимного товарооборота и расширение возможностей для производственной кооперации — такие вопросы обсуждались и на встрече руководителя правительства нашей страны и президента Турции.

В Белорусском инвестиционном форуме участвует около 600 представителей бизнеса и официальные лица двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.