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Белорусский инвестиционный форум проходит в Турции

13 ноября 2015 08:02
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Новости Беларуси. Беларусь и Турция могут увеличить взаимный товарооборот до миллиарда долларов уже в следующем году. Представители деловых кругов двух стран 13 ноября в Стамбуле продолжают переговоры.

Накануне во время белорусского инвестиционного форума было подписано около 20 документов. Увеличение объема взаимного товарооборота и расширение возможностей для производственной кооперации — такие вопросы обсуждались и на встрече руководителя правительства нашей страны и президента Турции. 

В Белорусском инвестиционном форуме участвует около 600 представителей бизнеса и официальные лица двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Экономика # Беларусь-Турция

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