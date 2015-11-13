Новости Турции. Цех по сбору белорусских грузовиков и сельхозтехники появится в Турции. Договоренность об этом достигнута во время инвестиционного форума в Стамбуле. 13 ноября его завершили двусторонние встречи белорусской делегации с представителями турецких деловых кругов. Стороны заключили новые контракты и договорились о взаимных инвестициях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Калечиц, заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь:

Состоялся ряд двусторонних встреч, подписано достаточно много двусторонних документов, соглашений, договоренностей. Многие турецкие бизнесмены имеют уже большой, достаточно длинный, хороший, эффективный опыт работы в Беларуси, они готовы им делиться. Они рассказывают своим коллегам об этом опыте. И я думаю, что это создает дополнительную привлекательность нашей стране.

Алпаслан Саригюз, глава представительства турецкой компании в Республике Беларусь:

В Республике Беларусь на самом деле очень удобная земля для инвестиций в любой сфере. Все инвестпроекты рассматриваются и поддерживаются, законодательство прозрачное, понятное. И любую консультацию на любом уровне можно получить. Это для иностранца очень важно.