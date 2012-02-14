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Анатолий Калинин: К концу года ставка рефинансирования должна снизиться вдвое

14 февраля 2012 10:42
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В последние месяцы в экономике и денежно-кредитной сфере Беларуси наблюдаются устойчивые позитивные тенденции. Инфляция замедлилась, рост потребительских цен снижается. Курс белорусского рубля остается стабильным.

По мере укрепления позитивных тенденций Национальный банк планирует продолжить снижение ставки рефинансирования. 15 февраля она уменьшается на два процентных пункта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
К концу года ставка рефинансирования должна снизиться вдвое. Таким образом, мы будем кредитоваться условиях, близких к 2011 году. Граждане, которые сегодня попадают в списки льготников, будут кредитоваться следующий образом: сегодня – 31%, в последующем – в пределах 20%. Это практически условия 2010 – начала 2011 года.

# Экономика # Ставка рефинансирования в Беларуси

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