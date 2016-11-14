Инновационное мышление и стратегия успеха: Всемирная неделя предпринимательства проходит в Беларуси

Новости Беларуси. На поддержку малого и среднего бизнеса в Беларуси в ближайшие пять лет направят 500 миллионов рублей. Ожидается, что доля частников за это время вырастет до 40% от внутреннего валового продукта. Сейчас эта цифра составляет практически треть от ВВП. Об этом 14 ноября говорили на открытии международного форума предпринимательства. Он собрал более 5 сотен представителей России, США, Германии и Чехии, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Фарис Алами, председатель международной технологической компании (США):

Очень здорово, что такие дискуссии у вас проходят – ведь появляются новые идеи и решения. Я увидел большое желание государства поддерживать благоприятный климат в Беларуси для развития бизнеса.

Тема нынешнего форума – инновации в бизнесе. Современные проекты участники форума продемонстрировали во время хакатона – своеобразного мозгового штурма. Командам-участницам давалось всего двое суток, чтобы разработать свою идею и воплотить ее в жизнь.

Так среди финалистов соревнования – мобильное приложение для общения с депутатами, электронные амбулаторные карты, помощник расчета стоимости коммунальных услуг и налоговый агент, который значительно сэкономит время индивидуальным предпринимателям.

Борис Сидорейко, индивидуальный предприниматель:

Вам не нужно отвозить налоговую декларацию в налоговую – налоговый платж будет проводится автоматически.