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Для бизнес-инкубаторов снижена плата за аренду государственных участков земли

10 ноября 2016 19:57
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Новости Беларуси. Выгодные условия для малого предпринимательства. Мингорисполком снизил коэффициент к арендной плате за участки земли, находящиеся в государственной собственности, для бизнес-инкубаторов.

В частности, коэффициент установлен на уровне 1,5,

а уменьшение доходов бюджета из-за предоставления такой льготы будет компенсироваться за счет поступлений налогов от деятельности субъектов предпринимательства, работающих в подобных инкубаторах.

К слову, на данный момент в Минске зарегистрировано 7 таких структур.

Они предоставляют помещения под офисы начинающим предпринимателям, а также оказывают им методическую и консультационную поддержку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ

Николай Рогащук, председатель комитета экономики Мингорисполкома:
Могут быть предоставлены услуги по аутсорсингу, ведению бухгалтерского учета, оказание юридических услуг, по предоставлению какой-то техники (погрузочной, разгрузочной). Существуют определенные льготы для развития данного предприятия.

Можно сказать, что выживаемость нашего малого бизнеса – около 90% на данных площадях.

# Экономика # Бизнес в Беларуси # Николай Рогащук

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