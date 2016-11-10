Для бизнес-инкубаторов снижена плата за аренду государственных участков земли

Новости Беларуси. Выгодные условия для малого предпринимательства. Мингорисполком снизил коэффициент к арендной плате за участки земли, находящиеся в государственной собственности, для бизнес-инкубаторов.

В частности, коэффициент установлен на уровне 1,5,

а уменьшение доходов бюджета из-за предоставления такой льготы будет компенсироваться за счет поступлений налогов от деятельности субъектов предпринимательства, работающих в подобных инкубаторах.

К слову, на данный момент в Минске зарегистрировано 7 таких структур.

Они предоставляют помещения под офисы начинающим предпринимателям, а также оказывают им методическую и консультационную поддержку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ

Николай Рогащук, председатель комитета экономики Мингорисполкома:

Могут быть предоставлены услуги по аутсорсингу, ведению бухгалтерского учета, оказание юридических услуг, по предоставлению какой-то техники (погрузочной, разгрузочной). Существуют определенные льготы для развития данного предприятия.