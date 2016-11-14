Налоговые органы Беларуси сократили количество проверок

Новости Беларуси. Работа на результат. Налоговым органам Беларуси удалось сократить количество проверок. При этом, эффективность пошла в рост: с контролем идут туда, где непременно есть нарушения. Тем самым, вмешательство в деятельность законопослушных субъектов сводится к минимуму.

Активно используют инспекторы бесконтактный метод проверок, так называемый камеральный контроль. Его доля сегодня растет. Об эффективности новой формы работы говорят и цифры. Если за прошлый год было проведено около 20 тысяч контрольных мероприятий, то за девять месяцев нынешнего и прошло лишь 13 тысяч проверок, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Николай Потеев, начальник главного управления организации контрольной деятельности Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь:

Плановыми проверками налоговые органы охватывают не более 1% субъектов хозяйствования, состоящих на учете. Что касаемо камерального контроля, то доля поступления от проведения камеральных проверок возрастает. И сейчас она составляет порядка 70% от всех поступлений от контрольной деятельности.