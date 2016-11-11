Новости экономики за 11.11.2016

День энергосбережения отмечают 11 ноября 20 государств мира.

Новости Беларуси. Авторы идеи таким образом привлекают общественность к рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов.

В нашей стране праздник пока не отмечают, но внимания бережливости уделяется много.

И результаты не заставили себя долго ждать. Сколько, к примеру, в Минске удалось сохранить тепла за последние 5 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЭКОНОМИЯ И БЕРЕЖЛИВОСТЬ

Более 280 миллионов долларов сэкономила столица на энергоресурсах за 5 лет.

Экономисты подсчитали, что данной суммы хватило бы на обеспечение всей промышленности города теплом и электричеством в течение полугода. Рациональное использование ресурсов и применение новых технологий позволяет развивать жилищное и коммерческое строительство, а также увеличивать объемы производства, сохраняя при этом уровень потребления энергии.

БЕСПЛАТНОЕ ПОГРАНИЧЬЕ

Въезд в пограничную зону для белорусов будет бесплатным.

С нового 2017 года отменяется взимание госпошлины за пребывание на так называемом «буферном» участке в радиусе 30 километров от границы вглубь страны.

Сегодня для нахождения и ведения деятельности в пограничной зоне белорусам необходимо иметь при себе оплаченную квитанцию в размере 0,2 базовой величины или 4 рублей и 20 копеек.

С первого января, например, для посещения родственников на соответствующей территории достаточно обладать документом, удостоверяющим личность.

ОТКОПАЛИ-РАЗМЕЛИ

Самый ходовой автомобильный аксессуар недели – снеговые лопаты и щетки со скребками. Их стоимость определяется размерами: чем длиннее, тем дороже.

Цена щеток стартует от 5 до 15 рублей, лопаты чуть дороже – от 7 до 25. Причем покупать полезный инструмент лучше в магазинах, а не на рынке.

Ценообразование на базарах зависит от спроса. Продавцы используют момент, что зачастую приводит к необоснованно завышенной стоимости.

Белорусский рубль накануне уикенда незначительно уступил к корзине валют. На торгах в пятницу доллар набрал 3,25 копейки.

На 14 ноября курс 1 рубль 94 копейки. Евро подорожал на 2,5, по Нацбанку на 14 ноября – 2,11.

Российский рубль потерял несколько пунктов, и в ближайший уикенд за 100 российских можно будет приобрести 2 рубля и 9 копеек белорусских.