Инновации на практике. «Славкалий» первым в Европе начал бурить шахты без взрывов

Новости Беларуси. Принципиально новый способ бурения шахт начали использовать в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огромный шаг вперед в добыче калийной руды сделали в Любанском районе. Там полным ходом идёт строительство Нежинского горно-обогатительного комбината.

О том, что бурить можно и нужно механизированным методом в отрасли калийной промышленности, заговорили давно. Традиционный взрывной прием устарел.

Другое дело – перейти к современным, более экологичным технологиям добычи не только в теории, но и на практике. Инновационное немецкое оборудование впервые запустили в Канаде, вторая площадка – Старобинское месторождение.

Мартин Херренкнехт, председатель совета директоров компании Херренкнехт (Германия):

Это оборудование – второе поколение машин. Мы обеспечили высокий уровень автоматизации всех процессов. За этим будущее. Люди, которые управляют этим оборудованием, находятся на платформе, значительно выше уровня бурения. Это очень безопасно.

Таким образом, «Славкалий» первым в Европе начал использовать безвзрывной метод бурения шахт. Быстрое разрушение пород режущим механизмом открывает для компании и новые горизонты мирового рынка калийных удобрений.

Сергей Попов, директор ИООО «Славкалий»:

Создавая современные предприятия по новым технологиям, мы де-факто уменьшаем себестоимость производства, становимся более конкурентоспособными на рынке. Калийная отрасль для Беларуси бюджетообразующая. Считаем, что есть еще достаточно возможностей для увеличения объемов производства на белорусской земле.

Важно и то, что управлять современными машинами будут белорусы – они сейчас проходят обучение. «Ульяна», такое имя носит первый проходческий механизм, уже приступила к работе.

Вскоре к ней присоединится и «Ольга». Кстати, имена «комбайнам» «Славкалия» дали воспитанники Любанского детского дома.

Петр Бутрим, СТВ:

Новый бурильный комплекс превосходит своих предшественников абсолютно по всем характеристикам. Без взрывов и опасных обрушений машины SBR будут проходить за день как минимум три метра. В Беларуси да и во всей Европе таких высоких темпов на глубине еще не набирали.

За три года обеим «рабочим рукам» мощного комплекса необходимо пройти вглубь по 700 метров. Задача сложная, но посильная. Учитывая, что сейчас процесс идет с опережением графика.

Йохен Грайнахер, генеральный директор компании подрядчика (Германия):

Сегодня мы находимся на самом начальном этапе работы. Глубина, до которой удалось добраться к этому дню – 50 метров от поверхности. Производительность – 3 метра в день. Но если говорить о максимальной скорости, то она может достигать 5 метров. Однако о таких показателях сможем говорить только после 200 метров глубины.