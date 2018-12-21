ПВТ подарил ученикам Болбасово и Барани 600 умных планшетов

Новости Беларуси. Парк высоких технологий внедряет искусственный интеллект в сельских школах. Ученикам Болбасово и Барани представители IT-сферы подарили 600 умных планшетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабный проект запустили 21 декабря. Таким образом, резиденты ПВТ помогают уникальным в мире инструментам добраться до самых отдаленных белорусских учебных заведений: программа контролирует время работы за планшетом с помощью компьютерного зрения. На устройствах установлено специальное приложение, которое следит за выполнением домашних заданий.

Влада Дударева, ученица средней школы №18 Барани: Тут есть игра и можно играть. Например, почитаешь 10 минут – и можешь 10 минут играть. Тут есть дракон, который растет: чем больше прочитаешь, тем больше он вырастет.

Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий: Эта акция одна из многих, которые проводят резиденты Парка высоких технологий. Нет ничего ценнее, чем талантливые дети. Пройдет время, и может, в том числе и эти дети, которые ими будут пользоваться, сделают гораздо лучше планшеты, программы гораздо лучше. Они превзойдут все те достижения, которые есть у нас. Все дети по-своему талантливы. Дать возможность талант найти, раскрыть и развить – это дело, действительно, святое.

Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Сегодня с помощью Парка высоких технологий мы видим, как ребята в Болбасово, Барани занимаются теми вещами, которыми занимаются и в Минске в ПВТ. Необязательно переезжать для этого в Минск.

На мой взгляд, цифровизация экономики дает то, что в любой точке нашей страны можно заниматься своим любимым делом и получать за это (а это немаловажно) хорошую заработную плату.