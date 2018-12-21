Андрейченко: «70% от союзного бюджета пойдет на реализацию союзных программ»

Новости Беларуси. Парламентский контроль за исполнением бюджета союзного государства позволит повысить эффективность реализации совместных программ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предложение проводить соответствующий мониторинг прозвучало на 55-ой сессии парламентского собрания. Напомним, в эти дни она проходит в Москве.

Владимир Андрейченко, первый заместитель председателя совета Парламентского собрания союза Беларуси и России:

70% от союзного бюджета пойдет на реализацию союзных программ. Это очень важно. Потому что потенциал и в России, и в Беларуси по многим направлениям, допустим, научно-технического сотрудничества, очень большой, но, к сожалению, не реализовывается. На это и направлены вот эти программы.

Депутаты обратили внимание на недофинансирование некоторых социальных проектов. Например, молодежного оркестра. С учётом поправок во втором чтении документ рассмотрят 22 декабря.