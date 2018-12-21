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Андрейченко: «70% от союзного бюджета пойдет на реализацию союзных программ»

21 декабря 2018 18:34
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Новости Беларуси. Парламентский контроль за исполнением бюджета союзного государства позволит повысить эффективность реализации совместных программ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Предложение проводить соответствующий мониторинг прозвучало на 55-ой сессии парламентского собрания. Напомним, в эти дни она проходит в Москве.

Андрейченко: «70% от союзного бюджета пойдет на реализацию союзных программ»-1

Владимир Андрейченко, первый заместитель председателя совета Парламентского собрания союза Беларуси и России:
70% от союзного бюджета пойдет на реализацию союзных программ. Это очень важно. Потому что потенциал и в России, и в Беларуси по многим направлениям, допустим, научно-технического сотрудничества, очень большой, но, к сожалению, не реализовывается. На это и направлены вот эти программы.

Андрейченко: «70% от союзного бюджета пойдет на реализацию союзных программ»-4

Депутаты обратили внимание на недофинансирование некоторых социальных проектов. Например, молодежного оркестра. С учётом поправок во втором чтении документ рассмотрят 22 декабря.

Андрейченко: «70% от союзного бюджета пойдет на реализацию союзных программ»-7

Деньги из союзной казны, как и прежде, пойдут на самые значимые статьи. В этом году их выделили, например, на реконструкцию Брестской крепости. Помимо бюджета парламентариям предстоит обсудить возможность отмены роуминга на территории Союзного государства и единое научно-техническое пространство.

# Союзное государство # Экономика # Владимир Андрейченко # Фотофакт

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