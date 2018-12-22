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Беларусь намерена включаться в трансграничные маршруты с Европой и Россией для привлечения китайских туристов

22 декабря 2018 14:58
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Новости Беларуси.  Беларусь свяжут трансграничные маршруты с Европой и Россией. Основная цель – привлечь китайских туристов в нашу страну,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также ожидается, открытие новых прямых рейсов из национального аэропорта «Минск» в Пекин и другие города КНР.

Беларусь намерена включаться в трансграничные маршруты с Европой и Россией для привлечения китайских туристов-1

Это перспектива 2019 года, кстати, по итогам нынешнего нашу страну посетило более 19 тысяч иностранцев. Поток туристов увеличился в два раза. На статистику, по мнению экспертов, в первую очередь, повлиял 30-дневный безвизовый режим, который начал действовать в августе 2018 года.

Беларусь намерена включаться в трансграничные маршруты с Европой и Россией для привлечения китайских туристов-4

Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Введен безвизовый режим, он начал действовать только с 10 августа, и практически мы только в начале пути. И китайским туристам, и нашим открыта прямая свободная дорога. Введен летом прямой рейс из Пекина. Китайская нация самая путешествующая в мире, поэтому мы рассчитываем, что им будет очень интересно в нашей стране.

Беларусь намерена включаться в трансграничные маршруты с Европой и Россией для привлечения китайских туристов-7

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:
Такая красивая страна, стабильная и имеет большой туристический потенциал. Например, Несвиж, Брестская крепость.

Беларусь намерена включаться в трансграничные маршруты с Европой и Россией для привлечения китайских туристов-10

В планах – развивать туризм в регионах. Разрабатываются новые экскурсионные маршруты. Так, 22 декабря в столице представители обеих стран подписали соглашение о сотрудничестве в этом направлении. Известно, что для китайских туроператоров в Беларуси начнут проводить ознакомительные экскурсии по Витебской области. Экспорт туристических услуг Беларуси в Китай в 2018 году приблизился к 5 миллионам долларов. Это почти на 15 % больше, чем в 2017-ом.

# Туризм # Экономика # Вячеслав Дурнов # Цуй Цимин # Фотофакт

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