Беларусь намерена включаться в трансграничные маршруты с Европой и Россией для привлечения китайских туристов

Новости Беларуси. Беларусь свяжут трансграничные маршруты с Европой и Россией. Основная цель – привлечь китайских туристов в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также ожидается, открытие новых прямых рейсов из национального аэропорта «Минск» в Пекин и другие города КНР.

Это перспектива 2019 года, кстати, по итогам нынешнего нашу страну посетило более 19 тысяч иностранцев. Поток туристов увеличился в два раза. На статистику, по мнению экспертов, в первую очередь, повлиял 30-дневный безвизовый режим, который начал действовать в августе 2018 года.

Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

Введен безвизовый режим, он начал действовать только с 10 августа, и практически мы только в начале пути. И китайским туристам, и нашим открыта прямая свободная дорога. Введен летом прямой рейс из Пекина. Китайская нация самая путешествующая в мире, поэтому мы рассчитываем, что им будет очень интересно в нашей стране.

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:

Такая красивая страна, стабильная и имеет большой туристический потенциал. Например, Несвиж, Брестская крепость.