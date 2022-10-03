Импортозамещающие проекты и общие принципы налогообложения. Подведены итоги переговоров Головченко и Мишустина

Конкретные договоренности в промышленной и транспортной сферах, импортозамещающие проекты, а также общие принципы налогообложения. В Москве подведены итоги переговоров белорусского премьера Романа Головченко со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В условиях невиданного политического и экономического давления союзная интеграция прошла жесткую, но успешную проверку на прочность, доказав свою эффективность и готовность противостоять любым вызовам и угрозам. Экспортные грузы страны через Россию будут только нарастать. Совместными усилиями удалось стабилизировать ситуацию с транспортом и переориентировать белорусские экспортные потоки. По итогам переговоров 3 октября подписан договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Помимо унификации подходов по взиманию косвенных налогов, НДС, акцизов, это фактически выравнивает условия для белорусских и российских субъектов хозяйствования. Они будут работать в едином правовом и налоговом поле. И будет, конечно же, опрозрачено через создание системы контроля взимание НДС, будут опрозрачены потоки. Недобросовестным субъектам хозяйствования, которые пытались воспользоваться определенными пробелами в законодательстве одной и другой страны, будет гораздо сложнее уходить от налогообложения.