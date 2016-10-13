Игровые бонусы за поход в магазин: «Альфа-банк» и «Wargaming» представили комбрендинговые карты

Новости Беларуси. У поклонников виртуальных танковых сражений и морских баталий появилась возможность получать игровые бонусы в счет повседневных покупок. Для этого нужно стать владельцем специальной карты «Альфа-банка».

В Беларуси почти 2 миллиона почитателей виртуальных танковых и морских сражений. И каждый стремится свою технику сделать лучше. А здесь на помощь приходят игровые бонусы. В «Альфа-банке» решили, что, объединив усилия с разработчиками, можно создать уникальный проект. Своеобразный синтез банковских и игровых технологий.

Анастасия Петрович, руководитель партнерских программ ЗАО «Альфа-банк» (Беларусь):

Почему «Альфа-банк» и компания «Wargaming»? Это две высокотехнологичные компании, которые тонко чувствуют рынок, которые заботятся о своих клиентах. Как результат – высокоэффективные решения как в реальном, так и виртуальном мире. Это три карты к трем популярным играм.

Три вида карт объединяет единый принцип. За повседневные покупки владельцу игрового аккаунта автоматически начисляются бонусы. Потратить виртуальные деньги он может на свое усмотрение и только в игре.

Олег Казеко, начальник управления разработки и развития розничных продуктов ЗАО «Альфа-банк» (Беларусь), руководитель кобрендингового проекта с «Wargaming»:

Достаточно совершать повседневные покупки и на игровой аккаунт игрока будет поступать золото. Шесть единиц золота за каждые три потраченных рубля, и до 8,5 единиц золота за каждые три рубля при ежемесячных покупках более 600 рублей.

Проект открывает в Беларуси новый сегмент банковского «пластика», при этом позволяет геймерам еще активнее развивать собственный игровой потенциал. И это еще не все сюрпризы.

Олег Казеко, начальник управления разработки и развития розничных продуктов ЗАО «Альфа-банк» (Беларусь), руководитель кобрендингового проекта с «Wargaming»:

Карта является удобным международным платежным инструментом с функцией бесконтактной работы. Кроме того эту карту достаточно удобно пополнять. Для этого не нужно никуда идти, ее можно пополнить дистанционно через Интернет-банкинг любого банка либо через систему ЕРИП.

Анастасия Петрович, руководитель партнерских программ ЗАО «Альфа-банк» (Беларусь):

Всех желающих мы приглашаем 14 и 15 октября на лазерное шоу на водном экране, который будет установлен в акватории реки Свислоч, самый лучший обзор мы гарантируем вам в районе острова Слез.

Новая карта оформляется бесплатно. Заказать ее можно уже сегодня через колл-центры или сайт «Альфа-банка». В этом случае платить курьеру, который доставит карту к вам домой, не нужно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.