Конференция с провинцией Гуандун: Минскую область представили 160 компаний

Новости Беларуси. Беларусь-Китай и сотрудничество регионов. Деловые круги китайской провинции Гуандун с визитом на Минщине.
В столице партнеры встретились на торгово-экономической и туристической конференции.
Бизнесмены оценили возможность инвестирования в проекты китайско-белорусского-индустриального парка «Большой камень» в Смолевичском районе и активизации туристического бизнеса Минщины Гуандуна.
Свои возможности представили 160 компаний из всех районов Минской области.
В составе китайской делегации – представители более 60 предприятий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.