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Конференция с провинцией Гуандун: Минскую область представили 160 компаний

13 октября 2016 14:48
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Новости Беларуси. Беларусь-Китай и сотрудничество регионов. Деловые круги китайской провинции Гуандун с визитом на Минщине. 

В столице партнеры встретились на торгово-экономической и туристической конференции. 

Бизнесмены оценили возможность инвестирования в проекты китайско-белорусского-индустриального парка «Большой камень» в Смолевичском районе и активизации туристического бизнеса Минщины Гуандуна. 

Свои возможности представили 160 компаний из всех районов Минской области. 

В составе китайской делегации – представители более 60 предприятий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Экономика # Беларусь-Китай

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