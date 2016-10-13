Конференция с провинцией Гуандун: Минскую область представили 160 компаний

Новости Беларуси. Беларусь-Китай и сотрудничество регионов. Деловые круги китайской провинции Гуандун с визитом на Минщине.

В столице партнеры встретились на торгово-экономической и туристической конференции.

Бизнесмены оценили возможность инвестирования в проекты китайско-белорусского-индустриального парка «Большой камень» в Смолевичском районе и активизации туристического бизнеса Минщины Гуандуна.

Свои возможности представили 160 компаний из всех районов Минской области.

В составе китайской делегации – представители более 60 предприятий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.