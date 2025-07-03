Сражались за каждый дом! Как проходила операция «Багратион», которая изменила ход войны

Под кодовым словом «Багратион» – такое название получила операция по освобождению БССР. Это одна из крупнейших военных операций за всю историю человечества. В ходе ее советская армия нанесла мощнейшее поражение группе армии «Центр».

Анна Меркушевич, корреспондент:

Одним из ключевых этапов стратегической операции «Багратион» стало освобождение столицы. И началось оно в ночь на 3 июля 1944 года. Гитлеровцы старались всеми силами удержать позицию. Они заминировали весь город. Советские воины сражались за каждый клочок земли, за каждый дом. Помогали им минские подпольщики и партизаны.

Этот танк не случайно увековечен в центре белорусской столицы. Боевая машина Л-145 – символ освобождения города. На ней в Минск въехал легендарный экипаж Дмитрия Фроликова. Он ворвался в город одним из первых 3 июля 1944 года.