Сражались за каждый дом! Как проходила операция «Багратион», которая изменила ход войны

Под кодовым словом «Багратион» – такое название получила операция по освобождению БССР. Это одна из крупнейших военных операций за всю историю человечества. В ходе ее советская армия нанесла мощнейшее поражение группе армии «Центр».
Под кодовым словом «Багратион» – такое название получила операция по освобождению БССР. Это одна из крупнейших военных операций за всю историю человечества. В ходе ее советская армия нанесла мощнейшее поражение группе армии «Центр».
Анна Меркушевич, корреспондент:
Одним из ключевых этапов стратегической операции «Багратион» стало освобождение столицы. И началось оно в ночь на 3 июля 1944 года. Гитлеровцы старались всеми силами удержать позицию. Они заминировали весь город. Советские воины сражались за каждый клочок земли, за каждый дом. Помогали им минские подпольщики и партизаны.
Этот танк не случайно увековечен в центре белорусской столицы. Боевая машина Л-145 – символ освобождения города. На ней в Минск въехал легендарный экипаж Дмитрия Фроликова. Он ворвался в город одним из первых 3 июля 1944 года.
Оксана Жукова, заведующая отделом научно-просветительской работы музея истории г. Минска:
По московскому направлению, приблизительно со стороны Уручья, теперешний жилой комплекс, шло три танка. Но первый был головной подбит немцами, и экипаж был ранен, а другой экипаж полностью погиб. Поэтому удалось Дмитрию Фроликову со своим экипажем прорваться через немецкую оборону, уничтожить огневую точку, при этом несся по городу и успевал сообщить огневые точки. Удары артиллеристов были точными и верными. И именно голос Дмитрия Фроликова услышали в радиоэфире: «Я, Фроликов, нахожусь в Минске».
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