Новости экономики за 10.04.2019

Новости Беларуси. Каков потенциал развития отношений Беларуси с Оманом, почему Китай хочет запретить добычу биткоинов и на что жалуются российские рестораторы?

КИТАЙ ЗАПРЕТИТ МАЙНИНГ КРИПТОВАЛЮТ

Китай, один из крупнейших в мире рынков в сфере блокчейна и криптовалюты, намерен ликвидировать добычу биткойнов в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ближайшем будущем китайская экономика должна отказаться в том числе от майнинга виртуальных валют. Таким образом, уже через пару лет добыча биткоинов в Поднебесной будет запрещена.

Также в список запрещенных отраслей попали торговые операции с биткоинами и другими криптовалютами, после чего в Китае закрылись 88 криптовалютных бирж.

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