Новости экономики за 11.07.2017

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС Для сравнения, в том же Бресте такая же площадь стартует от 25 рублей. В тройке самых фешенебельных и престижных: Заславль – 32 рубля за квадрат, не отстают Солигорск и Фаниполь – там цена порядка 30 рублей.

Ознакомиться с заключениями можно на сайте Государственного комитета по имуществу.

Новости Беларуси. Самыми дорогими землями в стране стали участки столицы, вслед за ними идут сотки в Заславле. Ценовой рейтинг составили по результатам кадастровой оценки.

Кадастровая стоимость в категории «жилая усадебная зона» в Минске составляет 169 рублей.

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

Новая редакция закона о детских пособиях расширяет возможности большой семьи. Раньше родственники-нотариусы, индивидуальные предприниматели или ремесленниками получали право на детское пособие до 3 лет только если были наняты и оформили отпуск по уходу за ребенком. Сейчас речь идет о тех близких, которые в силу обстоятельств вынуждены идти в декретный отпуск вместо родителей ребенка.

Теперь получить детское пособие можно приостановив свою деятельность.

СТОЛИЧНЫЙ РЫНОК ТРУДА

Рынок труда Минска не спит даже летом. Только в июле по всем районам пройдут два десятка ярмарок-вакансий. В первую очередь востребованы рабочие и сервисные специальности, например, парикмахеры, продавцы-кассиры или дворники.