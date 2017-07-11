Новости экономики за 11.07.2017
Новости Беларуси. Самыми дорогими землями в стране стали участки столицы, вслед за ними идут сотки в Заславле. Ценовой рейтинг составили по результатам кадастровой оценки.
Ознакомиться с заключениями можно на сайте Государственного комитета по имуществу.
Из областных центров самыми доступными оказались сотки Могилева – средняя кадастровая стоимость около 16 рублей за квадратный метр.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Для сравнения, в том же Бресте такая же площадь стартует от 25 рублей. В тройке самых фешенебельных и престижных: Заславль – 32 рубля за квадрат, не отстают Солигорск и Фаниполь – там цена порядка 30 рублей.
Кадастровая стоимость в категории «жилая усадебная зона» в Минске составляет 169 рублей.
БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ
Новая редакция закона о детских пособиях расширяет возможности большой семьи. Раньше родственники-нотариусы, индивидуальные предприниматели или ремесленниками получали право на детское пособие до 3 лет только если были наняты и оформили отпуск по уходу за ребенком. Сейчас речь идет о тех близких, которые в силу обстоятельств вынуждены идти в декретный отпуск вместо родителей ребенка.
Теперь получить детское пособие можно приостановив свою деятельность.
СТОЛИЧНЫЙ РЫНОК ТРУДА
Рынок труда Минска не спит даже летом. Только в июле по всем районам пройдут два десятка ярмарок-вакансий. В первую очередь востребованы рабочие и сервисные специальности, например, парикмахеры, продавцы-кассиры или дворники.
При этом никаких заоблачных требований, уверяют организаторы, к соискателям не предъявляют.
Помимо профессиональных навыков, обращают внимание на мотивацию к труду и отсутствие вредных привычек.
ВЫРОСЛИ ПРОДАЖИ ЗОНТОВ
На фоне прохладного и дождливого лета выросли продажи зонтов. При этом продавцы не спешат делать скидки, потому что прекрасно понимают: покупатели будут укрываться от непогоды в любом случае. Цены на детские модели стартуют от 10 рублей, средний диапазон взрослых от 20 до 50 рублей.
Российский рубль подешевел на торгах. За 100 предлагают 3 рубля и 25 копеек. Продолжают набирать силу европеец и американец.
Евро 2 рубля и 25 копеек, доллар 1 рубль и 98 копеек.