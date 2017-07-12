Более 60% рынка Молдовы – это тракторы МТЗ: Игорь Додон посетил Минский тракторный завод

12 июля Игорь Додон посетил флагман машиностроения – МТЗ. Молдавский лидер не только ознакомился с модельным рядом предприятия, но и прокатился на самом мощном в линейке тракторе.

Из Национального аэропорта кортеж направился в «Президент-отель», где молдавский лидер встретился с представителями деловых кругов. Игорь Додон выразил готовность к диалогу с белорусским бизнесом, а также подчеркнул, что государства нацелены на рост товарооборота. Кроме того, Молдова заинтересована в промышленной кооперации с нашей страной. Речь идет о расширении сборочного производства белорусских тракторов. В частности – энергонасыщенных.

Новости Беларуси. Товарооборот Беларуси и Молдовы должен увеличиться вдвое – до 400 миллионов долларов. С рабочим визитом в Минск 12 июля прибыл президент Молдовы Игорь Додон.

Игорь Додон, президент Республики Молдова:

Раскрою секрет: мой тесть всю жизнь работал трактористом именно на тракторе МТЗ. Для меня модели МТЗ уже знакомы, я мечтал побывать на этом заводе.

В Молдове ежегодно продается более 600 единиц техники завода. Более 60% рынка Молдовы – это, безусловно, МТЗ. Пользуется популярностью. Я очень рад, что в последнее время мы начали совместные проекты в Молдове – на данном этапе для внутреннего рынка. Но я уверен, что есть возможность для выхода и на европейский рынок.

В качестве главы Молдовы Игорь Додон посещает Беларусь впервые. На 13 июля запланированы переговоры с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Ожидается, что лидеры двух стран обсудят весь спектр белорусско-молдавских отношений. Примечательно, что встреча пройдет в Витебске, где в этот день состоится церемония открытия Международного фестиваля «Славянский базар».