Новости экономики за 12.07.2017

Новости Беларуси. 12 июля стартовал прием заявлений на платную форму обучения. У потенциальных студентов-платников есть время определиться с выбором специальности до 4 августа. Кстати, в некоторых ВУЗах оплата за обучение для первокурсников поднялась на 10%. Например, будущие программисты заплатят за год обучения 2750 рублей. БЕСЦЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Руководство ВУЗа повышение стоимости объясняет увеличением ставки первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций. Будущие стоматологи заплатят за первый год обучения 2298 рублей. Это больше, чем физики и химики. Абитуриенты этих специальностей, а скорее их родители, раскошелятся на 2064 рубля в год. Меньше всего за учебу придется платить будущим соцработникам и филологам – 1871 рубль. Кстати, если кто-то считает, что платная форма обучения спасает от отчисления, глубоко заблуждается. Как показывает практика, с первого курса за неуспеваемость отчисляют как бюджетников, так и платников. ПРАВДИВАЯ СТАВКА ПО КРЕДИТАМ

Банки при формировании процентной ставки по кредиту должны учитывать все свои расходы, в том числе связанные со страхованием невозврата кредита. На этом акцентировал внимание Нацбанк страны. Регулятор по наводке Минфина выявил случаи, когда банки умышленно занижают ставку по кредиту. В кредитных договорах предусматривают обязанность кредитополучателей возмещать банку страховые взносы, уплаченные банком по страхованию риска невозврата кредита или просрочки возврата кредита. Фактически это означает для клиентов банков дополнительные платежи, не входящие в предусмотренную ставку по кредиту. БЕЛАВИА ИЩЕТ ДИЗАЙНЕРА

«Белавиа» в поисках дизайнера. Авиакомпания проводит процедуру по запросу ценовых предложений на выбор подрядчика. Нужно разработать креативную концепцию рекламной кампании. Юрлица, работающие в сфере рекламы и брендинга, могут подать заявки до 4 августа 2017 года. «БЕЛОРУССКИЕ ДОРОГИ» В УКРАИНЕ