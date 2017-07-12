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Новости экономики за 12.07.2017

12 июля 2017 19:53
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Новости Беларуси. 12 июля стартовал прием заявлений на платную форму обучения. У потенциальных студентов-платников есть время определиться с выбором специальности до 4 августа.

Кстати, в некоторых ВУЗах оплата за обучение для первокурсников поднялась на 10%. Например, будущие программисты заплатят за год обучения 2750 рублей.

БЕСЦЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Новости экономики за 12.07.2017-1

Руководство ВУЗа повышение стоимости объясняет увеличением ставки первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций. Будущие стоматологи заплатят за первый год обучения 2298 рублей. Это больше, чем физики и химики. Абитуриенты этих специальностей, а скорее их родители, раскошелятся на 2064 рубля в год. Меньше всего за учебу придется платить будущим соцработникам и филологам – 1871 рубль. Кстати, если кто-то считает, что платная форма обучения спасает от отчисления, глубоко заблуждается. Как показывает практика, с первого курса за неуспеваемость отчисляют как бюджетников, так и платников.

ПРАВДИВАЯ СТАВКА ПО КРЕДИТАМ

Новости экономики за 12.07.2017-4

Банки при формировании процентной ставки по кредиту должны учитывать все свои расходы, в том числе связанные со страхованием невозврата кредита. На этом акцентировал внимание Нацбанк страны. Регулятор по наводке Минфина выявил случаи, когда банки умышленно занижают ставку по кредиту. В кредитных договорах предусматривают обязанность кредитополучателей возмещать банку страховые взносы, уплаченные банком по страхованию риска невозврата кредита или просрочки возврата кредита. Фактически это означает для клиентов банков дополнительные платежи, не входящие в предусмотренную ставку по кредиту.

БЕЛАВИА ИЩЕТ ДИЗАЙНЕРА

Новости экономики за 12.07.2017-7

«Белавиа» в поисках дизайнера. Авиакомпания проводит процедуру по запросу ценовых предложений на выбор подрядчика. Нужно разработать креативную концепцию рекламной кампании. Юрлица, работающие в сфере рекламы и брендинга, могут подать заявки до 4 августа 2017 года.

«БЕЛОРУССКИЕ ДОРОГИ» В УКРАИНЕ

Новости экономики за 12.07.2017-10

Белорусских дорог в Украине станет больше: брестский трест отремонтирует Набережное шоссе в Киеве. стоимостью более 100 млн гривен. Это второй за последние два месяца тендер, который выигрывают дорожники Беларуси. Возможное участие белорусов в ремонте украинских дорог обсуждалось в апреле 2017 года на самом высоком уровне. 

По результатам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже доллар снизился до 1 рубля 98 копеек. Евро в плюсе больше, чем на копейку. Курс на 13 июля – 2 рубля 26 копеек. Российская валюта тоже в плюсе: за сотню дают 3 рубля 26 копеек.

# Экономика # Фотофакт # Экономическая рубрика

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