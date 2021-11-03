Согдийская область Таджикистана планирует подписать соглашение с Жодино

Новости Беларуси. Губернатор Минской области Александр Турчин встретился с председателем Согдийской области Таджикистана Раджаббоем Ахмадзодой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Стороны обсудили взаимовыгодное сотрудничество, а также реализацию совместных проектов. Например, Согдийская область планирует подписать соглашение с Жодино.

Раджаббой Ахмадзода, председатель исполнительного органа государственной власти Согдийской области Таджикистана:

Мы договорились о создании совместных предприятий. В Согдийской области имеется очень большой потенциал в сфере легкой промышленности, переработки хлопка. Создание совместных предприятий, в том числе по переработке кожи, и обувной фабрики. В сфере сельского хозяйства, переработки овощей и фруктов, консервной продукции.