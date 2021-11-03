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Согдийская область Таджикистана планирует подписать соглашение с Жодино

03 ноября 2021 19:46
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Новости Беларуси. Губернатор Минской области Александр Турчин встретился с председателем Согдийской области Таджикистана Раджаббоем Ахмадзодой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Согдийская область Таджикистана планирует подписать соглашение с Жодино-1

Стороны обсудили взаимовыгодное сотрудничество, а также реализацию совместных проектов. Например, Согдийская область планирует подписать соглашение с Жодино.

Согдийская область Таджикистана планирует подписать соглашение с Жодино-4

Раджаббой Ахмадзода, председатель исполнительного органа государственной власти Согдийской области Таджикистана:
Мы договорились о создании совместных предприятий. В Согдийской области имеется очень большой потенциал в сфере легкой промышленности, переработки хлопка. Создание совместных предприятий, в том числе по переработке кожи, и обувной фабрики. В сфере сельского хозяйства, переработки овощей и фруктов, консервной продукции.

Согдийская область Таджикистана планирует подписать соглашение с Жодино-7

В 2014 году между Минской и Согдийской областями подписано соглашение о торгово-экономическом, культурном и научно-техническом сотрудничестве. Реализован ряд проектов. Так, Хатлонская область Таджикистана тесно взаимодействует с Узденским районом.

# Беларусь-Таджикистан # Экономика # Раджаббой Ахмадзода # Александр Турчин # Фотофакт

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