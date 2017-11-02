«Хорошо, что мы и за 5000 км находим возможность переговорить»: о чем говорит Лукашенко с Порошенко в ОАЭ

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился 2 ноября со своим украинским коллегой Петром Порошенко в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оба лидера находятся в ОАЭ с рабочими визитами.

Разговор затронул тему экономических отношений. В 2016 году Украина заняла 2 место среди торговых партнеров нашей страны по объему экспорта и импорта. Товарооборот после некоторого спада растет. Страны стремятся к отметке в 8 млрд долларов.

В 2016 году в Украине на совместных предприятиях собрано более 2,5 тысяч белорусских тракторов, порядка 180 комбайнов, около 500 лифтов. Стороны уверены, что дополнительный импульс отношениям придаст и форум регионов Беларуси и Украины, который готовятся провести в Гомеле.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Это хорошо, что мы и за 5000 километров находим возможность переговорить, друг с другом обсудить проблемы, которые на злобу дня, несмотря на то, что действительно это дорожная карта. План, который мы прописали с вами, реализуется.

В торгово-экономическом отношении мы очень активно сотрудничаем, наш товарооборот, несмотря на разного рода проблемы и препятствия, за 3 миллиарда, больше 3 миллиарда, наверное, уже 3,5 на сегодняшний день где-то будет.

У нас есть очень хорошая возможность и опыт. Я думаю, для вас тоже это не проблема расширить наше сотрудничество за счет сотрудничества напрямую регионов. Мы в Гомеле готовимся к тому, чтобы провести, как мы договорились, первый форум регионов Украины и Беларуси. Думаю, что они дадут нам новые импульсы для развития между двумя странами, да и нам будет полезно знать, в чем непосредственно нуждаются люди наши.

Что касается политического взаимодействия, то у нас вообще проблем нет. Мы абсолютно следуем тем курсам, по которым договорились.

Напомним, у главы белорусского государства на время поездки запланирован ряд переговоров. В частности, с руководством ОАЭ для обсуждения текущего состояния белорусско-эмиратского взаимодействия, выполнения прежних договоренностей. Уже подписано кредитное соглашение между Банком развития Республики Беларусь и Фондом развития предпринимательства имени Халифы. Согласно документу, фонд предоставит банку около 25 млн долларов, которые будут направлены на развитие частной инициативы и инноваций.