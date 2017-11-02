Беларусь улучшила инвестиционную среду: что обсуждают на «Кастрычніцкім эканамічным форуме» в Минске
Новости Беларуси. 8 документов по раскрепощению бизнеса уже подписаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 2 ноября сообщил первый заместитель премьер-министра нашей страны Василий Матюшевский во время «Кастрычніцкага эканамічнага форума».
Дать большую свободу бизнесменам должны 10 документов. Они максимально снизят затраты для начала своего дела и последующее администрирование. Предполагается, что после принятия всего пакета по либерализации экономики будет проведено широкое общественное обсуждение.
Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
8 документов из 10 уже подписаны. В ближайшее время будет подписано ещё два документа: один документ – по цифровизации экономики, по Парку высоких технологий, практически готов. Я надеюсь, глава государства соберет совещание, в широком формате обсудить, чтобы мы учли все нюансы.
Кроме того, Василий Матюшевский рассказал о диалоге с МВФ. Он продолжается. Хотя, с другой стороны, есть и расхождения по темпу проведения реформ. Диалог с МВФ нужен в первую очередь для подтверждения, что мы движемся в правильном направлении и никаких угроз для инвесторов нет.
Позитивно в правительстве оценивают и место Беларуси в рейтинге Dooing Business: 38-е вместо прошлогоднего 40-го. Действительно благоприятной нашу бизнес-среду называют и зарубежные партнеры.
Сату Кахконен, региональный директор Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине:
Беларусь в последние несколько лет предприняла ряд шагов, чтобы улучшить инвестиционную среду. Это способствовало и повышению рейтинга по данным исследования Всемирного банка Dooing Business. Беларусь вышла на 38-е место. Это существенное достижение. Вы улучшили условия для регистрации компаний, создания новых предприятий и снизили нагрузку, связанную с нормативно-правовыми требованиями.
«Кастрычніцкі эканамічны форум» уже давно стал авторитетной площадкой для обмена мнениями ученых, представителей деловых кругов, экспертов. Здесь обсуждаются важные вопросы развития Беларуси и улучшение ее инвестиционной привлекательности.