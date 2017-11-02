На форуме «Основы будущего» 2 ноября в Минске обсудят тенденции мировой экономики

Новости Беларуси. Перспективы развития Беларуси в контексте глобальных финансовых процессов обсудят в Минске 2 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экономический форум «Основы будущего» соберет десятки специалистов, в том числе представителей Национального банка нашей страны, Всемирного банка, а также Европейского банка реконструкции и развития.

В частности, эксперты обсудят тенденции в мировой экономике, изменение ценностей в обществе и их влияние на политику, а также перспективы России как наиболее важного экономического партнера Беларуси. В центре внимания и 25-летие работы МВФ в нашей стране.