Беларусь и Судан: страны намерены сотрудничать в сельском хозяйстве и промышленности

Новости Беларуси. Судан намерен сотрудничать с Беларусью в сферах сельского хозяйства и промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом шла речь на встрече с делегацией Хартума 2 ноября.

Через этот штат идет почти весь экспорт. А сам Судан – третья по площади страна в Африке, она занимает первое место в сферах сельского хозяйства и продовольствия.