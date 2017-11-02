Беларусь и Судан: страны намерены сотрудничать в сельском хозяйстве и промышленности
Новости Беларуси. Судан намерен сотрудничать с Беларусью в сферах сельского хозяйства и промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом шла речь на встрече с делегацией Хартума 2 ноября.
Через этот штат идет почти весь экспорт. А сам Судан – третья по площади страна в Африке, она занимает первое место в сферах сельского хозяйства и продовольствия.
Сергей Железняк, председатель Комитета экономики Миноблисполкома:
Мы готовы представить и показать весь экономический потенциал Минской области: в сфере сельского хозяйства, крупного машиностроения и в принципе в сфере промышленности. Их интересуют крупные самосвалы. Нас интересуют овощи и фрукты, которые там производятся, поставляются в Республику Беларусь.
Абдельрахим Мохамед Хуссейн, губернатор штата Хартум Республики Судан:
Этот визит необходим для развития нашего сотрудничества с Беларусью. Штат Хартум является самым промышленным штатом Судана.
Мы уже посетили Министерство сельского хозяйства и обсудили ряд проектов. Беларусь имеет большой опыт и хорошие современные технологии, а у нас есть хорошие природные ресурсы. Я думаю, наше сотрудничество даст хороший результат.
Сегодня отношения с Суданом только начинают развиваться. Однако обе стороны рассчитывают на серьезный результат.