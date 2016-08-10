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Хлеборобы Несвижского района первыми в Минской области закончили уборочную

10 августа 2016 15:01
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Новости Беларуси. Хлеборобы Несвижского района первыми в области закончили уборочную. В закрома района отправлено более 130 тысяч тонн зерна.

Средняя урожайность составила около 60 центнеров с гектара.

Наиболее высоких результатов в регионе достиг агрокомбинат «Снов» – благодаря предприятию, общий каравай потяжелел более чем на 20 тысяч тонн, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Подходит к финишу жатва в Слуцком, Копыльском, Клецком, Узденском, Стародорожском и Любанском районах. Аграрии области вот-вот намолотят 1,5 миллиона тонн зерна.

# Экономика # Уборочная кампания

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