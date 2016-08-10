Беларусь поднялась на 47 пунктов по индикатору «налогообложение» Всемирного банка

Новости Беларуси. Бизнесмены, прокуроры и налоговые инспекторы за одним столом. Впервые совершенствование законодательства в сфере налогообложения обсуждали в столь широком составе.

Сейчас обновления в налоговый кодекс вносятся ежегодно, правда, в 2017 радикальных перемен не ожидается.

К слову, сама сфера за последнее время претерпела положительные изменения: в рейтинге Всемирного банка по индикатору «налогообложение» Беларусь поднялась сразу на 47 пунктов. Именно этот параметр учитывается при составлении бизнес-планов и от его стабильности зависит привлекательность страны для инвесторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Наливайко, министр по налогам и сборам Республики Беларусь:

Сейчас завершающая стадия внесения изменений в Налоговый кодекс на 2017 год. И работа ведётся очень плотно. В августе месяце буквально финишные штрихи дорабатываются, для того, чтобы парламент смог принять Налоговый кодекс заблаговременно для того, чтобы субъекты хозяйствования могли изучить те изменения, которые предполагаются. И с начала 2017 года приступить к работе.