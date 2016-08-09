Новости экономики за 09.08.2016

Новости Беларуси. Составь свой ассортимент. Минторг предлагает усовершенствовать торговлю на селе. Каким образом, узнаем у нашего экономического обозревателя Алексея Мартиненка.

Действительно, любые свои предложения может озвучить каждый из нас. Для этого надо отправить письмо по электронной почте в адрес Министерство торговли. Сейчас над улучшением качества обслуживания на селе трудится специальная рабочая группа, которая обещает рассмотреть все предложения. Причем они могут касаться как организационных мероприятий, так и внесения изменений и дополнений в нормативные правовые акты. В некотором роде можно попробовать себя в роли депутата.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ

Расчет на динамичный рост. 9 августа в Правительстве подвели итог развития экономики за полгода. Главной целью для страны остается привлечение иностранных инвестиций. Уровень ВВП «вывалился» за рамки шестимесячных планов, но всего на 2,5%. Сыграли внешние факторы: падение цен на калийные удобрения, снижение экспорта и производство нефтепродуктов. В целом же динамика роста сохраняется, – отмечает министр.

Владимир Зиновский, министр экономики Республики Беларусь:

Мы сохранили макроэкономическую сбалансированность в стране, в экономике, мы, государство, вовремя рассчитывается по своим долгам. Что касается инфляции, мы практически в прогнозе – 7,4% за полугодие при прогнозе 7%. Это неплохой результат.

ЗОЛОТОЙ ДИПЛОМ

Рабочие специальности уже не в тренде. Рейтинг самых востребованных профессий в Беларуси возглавили медики. Сейчас в госслужбе занятости зарегистрировано 22 безработных врача-специалиста, а потребность в них в 81 раз больше – аж 1785 вакансий. Долгое время самыми желанными специалистами на нашем рынке труда были рабочие. Буквально за полгода ситуация в корне изменилась. Значительно вырос спрос на дипломы медиков, программистов и воспитателей.

МИЛЛИОННЫЙ КЛИК

Миллионный Интернет-пассажир белорусской железной дороги будет определен в ближайшее время. Такой вывод специалисты сделали на основе постоянно растущего спроса на билеты в глобальной сети. Система продаж постоянно совершенствуется. Только в 2016 году внедрена функция онлайн-возврата проездных документов, появилась функция показа графических схем вагонов с возможностью выбора мест. А также открыта возможность приобретения через Интернет билетов в международном сообщении со странами Европы.

На валютно-фондовой бирже состоялись очередные торги. По их итогам доллар и евро снова сдали позиции по отношению к белорусскому рублю. На 4 и 62 пункта соответственно. Курс российского рубля немного подрос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.