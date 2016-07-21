На заседании межправительственной комиссии Беларуси и Казахстана обсудили сотрудничество в области сельского хозяйства

Новости Беларуси. О сотрудничестве партнеров по ЕАЭС – Беларуси и Казахстана – говорили сегодня в Гомеле. Не смотря на то, что товарооборот в прошлом году несколько снизился, у двух государств есть необходимый потенциал для наращивания взаимной торговли.

Бакытжан Сагинтаев, первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан:

Мы вышли с предложением совместно заняться производством сахарной свеклы и кукурузы. В своё время в Казахстане наши южные регионы в больших объёмах выращивали сахарную свеклу в Алматинской и Жамбылской области. К сожалению, в последние годы мы эту культуру начал терять, наши сахарные заводы начали останавливаться. Мы знаем о большом опыте, который имеется в Беларуси. Мы призываем наших коллег вместе работать в этом направлении.

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы надеемся, что всё-таки вопросы цен, в какой-то среднесрочной перспективе вернутся, и нам главное не потерять взаимные ниши, где мы достаточно серьёзно взаимодействуем.

Белорусский экспорт в Казахстане предельно широк: от молока до седельных тягачей. В целом, Беларусь занимает особое место в программе индустриализации Казахстана.

Сегодня успешно развиваются совместные производства карьерной и шахтной техники, тракторов и комбайнов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Камко, генеральный директор ОАО «Гомсельмаш»:

Казахский рынок для нас очень важен, актуален. Мы туда поставляем ежегодно от 400 (и в этом году планируем 500) комбайнов. Конечно же, совместного производства.