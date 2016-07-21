В Минске открылся сервисный центр Huawei

Новости Беларуси. Китай всё чаще выбирает Беларусь для реализации своих бизнес-проектов. 21 июля в Минске открыли сервисный центр компании Huawei. В нём, помимо привычных атрибутов, развернется шоу-рум.

Там будет представлена вся линейка продукции китайского бренда, который представляет сферу информационных технологий. Это мобильные телефоны и различные девайсы к ним.

Премиум-сервис 24 часа в сутки. Компания «Huawei» 21 июля открыла новый центр сервисного обслуживания. Первый в Беларуси. Его эксклюзивность в универсальности услуг. Владельцы смартфонов этого бренда здесь смогут решить все проблемы, возникшие с девайсом.

Фан Джиньонг, директор по продажам терминального оборудования ООО «Бел Хуавэй Технолоджис»:

Это стратегическое направление компании Huawei. Мы открываем сервисные центры не только в Беларуси, но и во всех странах мира. Это очень важно для нас, это моя мечта. Сколько лет я живу в Беларуси, столько мечтаю предоставлять услуги компании здесь для вас.

С таким дизайном сервисный центр первый в Европе. А в мире – третий. Атмосферу создают белый, серый и теплый коричневый цвета. Они сочетаются с натуральным камнем, деревом и кожей. Здесь клиент может отдохнуть, подзарядить телефон или посмотреть фильм.

Дмитрий Бысенко, начальник сервисного обслуживания терминального оборудования ООО «Бел Хуавэй Технолоджис»:

Клиент может прийти с любым оборудованием компании Huawei и бесплатно получить либо программное обновление устройства, либо механическую чистку от загрязнений. Это мы будем проводить на постоянной основе в течение всего времени существования нашего сервисного центра.

Новый центр начнет работу 22 июля. На практике 95% из проблем, с которыми в центр обращаются клиенты, решаются на месте. В целом, ремонт любой сложности не займет больше суток. Для этого здесь склад со всеми комплектующими для смартфонов. И профессионалы-специалисты.

Виталий Бахановский, директор СООО «Кенфордбел»:

Компания одной из первых на территории Республики Беларуси внедрила программу лояльности. Это программа премиум-сервиса. Когда клиент, находясь у себя дома либо в офисе, может вызвать специалиста сервисного центра. Это услуга оказывается 24 часа.

Компания Huawei в тройке лидеров в области производства смартфонов. По статистике, сервисами и продуктами бренда пользуется 1/3 населения планеты. Жители 170 стран мира. И, по словам руководства компании, эти цифры будут только расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.