Новости экономики за 06.05.2016

Новости Беларуси. Плюс 37 миллионов долларов. Золотовалютные резервы Беларуси серьезно выросли всего за месяц. Подробности узнаем у нашего экономического обозревателя Алексея Мартиненка.

КАЗНА ПОПОЛНЕНА

Теперь в государственной казне числится 4 миллиарда 229 миллионов долларов в эквиваленте. В копилку лег первый транш евразийского кредита. А также средства от продажи облигаций. Стабильно высокий доход приносят и экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. В 2016 году для поддержания золотовалютных резервов правительство и Нацбанк разработали специальный план действий. Он основан на прогнозе небольшого спроса на валюту на внутреннем рынке.

Георгий Гриц, профессор, экономический аналитик:

Это говорит о том, что население продолжает доверять деньги национальной банковской системе, что нет оттока. То, что выбрано - в основе лежит финансовая стабилизация, наверное, это сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений.

ЧЕКАНИМ МИЛЛИОНЫ

400 миллионов монет и 80 миллионов банкнот введут в обращение 1 июля. Всего в ходе деноминации потребуется изъять 600 миллионов банкнот старого номинального ряда. Кстати, до конца года даже за одну покупку можно будет рассчитаться одновременно двумя видами купюр. А сумма в чеке будет зависеть от того, успел ли обновить свою кассовую аппаратуру объект торговли. А вот в справках, к примеру, о доходах, после 1 июля будет указываться сумма только с учетом деноминации.

ХОРОШАЯ СТАВКА

Тренд на падение процентных ставок по кредитам сохранится. Правление Нацбанка уверено в дальнейшем снижении ставки рефинансирования. Которая, напомню, 1 мая скорректирована на два пункта и теперь составляет 22 процента годовых. На это мгновенно отреагировали банкиры и сделали более выгодными займы для физических лиц. К примеру, крупнейший банк страны сразу на три процента снизил ставки по кредитам на недвижимость. До 29-ти процентов годовых. Кредиты на потребительские нужды тоже стали дешевле и теперь «гуляют» в рамках от 19-ти до 35-ти процентов. Точная цифра зависит от условий и вида договора с банком.

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Прогнозные оценки позволили нам снизить ставку рефинансирования на 2 процентных пункта. Особо хотел бы подчеркнуть, что это - общая позиция всех членов правления, что это решение является обоснованным и своевременным

На валютно-фондовой бирже прошли очередные торги. Белорусский рубль укрепился к корзине иностранных валют на 9 сотых процента. Курс доллара вырос на 45 рублей, евро стал дешевле на 66. Российский рубль тоже немного сдал позиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.