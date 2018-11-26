Хладокомбинаты Минской области будут поставлять мороженое в Китай

Новости Беларуси. Хладокомбинаты Минской области готовят в Китай поставки мороженого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первые контейнеры отправятся в Поднебесную уже в начале 2019 года.

26 ноября вопросы торгового-экономического сотрудничества обсуждали на встрече руководства столичного региона с делегацией китайского города Нинбо. Накануне зарубежные гости посетили Борисовский район. Завершением этого визита стало подписание соглашения «Об установлении межрегиональных дружественных связей». Самыми перспективными областями стороны считают транспорт, торговлю, медицину и туризм.

Сергей Рогащук, заместитель председателя Миноблисполкома: Идут их товары в Европу контейнерами, поездами. Мы готовы эти контейнеры загружать нашей агропромышленной продукцией в обратную сторону. Это молоко, сейчас прорабатывается вопрос поставок мороженого туда. Также их очень интересуют поставки мяса: говядины и птицы.

Геннадий Свидерский, генеральный директор СЗАО «БелДжи»:

Сейчас перед нами стоит задача наращивания объемов. Второй, очень важный момент – обучение персонала, чтобы у нас были инженеры и технологи, которые развивали бы эту отрасль.

Минская область и крупнейший город провинции Чжэцзян – побратимы еще с 2015 года. Именно в Нинбо зарождалась компания «Джили», сборка автомобилей которой налажена и в нашей стране на совместном белорусско-китайском предприятии «БелДжи».