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Хладокомбинаты Минской области будут поставлять мороженое в Китай

26 ноября 2018 12:03
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Новости Беларуси. Хладокомбинаты Минской области готовят в Китай поставки мороженого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первые контейнеры отправятся в Поднебесную уже в начале 2019 года.

Хладокомбинаты Минской области будут поставлять мороженое в Китай -1

Хладокомбинаты Минской области будут поставлять мороженое в Китай -3

Хладокомбинаты Минской области будут поставлять мороженое в Китай -5

26 ноября вопросы торгового-экономического сотрудничества обсуждали на встрече руководства столичного региона с делегацией китайского города Нинбо. Накануне зарубежные гости посетили Борисовский район. Завершением этого визита стало подписание соглашения «Об установлении межрегиональных дружественных связей». Самыми перспективными областями стороны считают транспорт, торговлю, медицину и туризм.

Хладокомбинаты Минской области будут поставлять мороженое в Китай -8

Сергей Рогащук, заместитель председателя Миноблисполкома:
Идут их товары в Европу контейнерами, поездами. Мы готовы эти контейнеры загружать нашей агропромышленной продукцией в обратную сторону. Это молоко, сейчас прорабатывается вопрос поставок мороженого туда. Также их очень интересуют поставки мяса: говядины и птицы.

Хладокомбинаты Минской области будут поставлять мороженое в Китай -11

Геннадий Свидерский, генеральный директор СЗАО «БелДжи»:
Сейчас перед нами стоит задача наращивания объемов. Второй, очень важный момент – обучение персонала, чтобы у нас были инженеры и технологи, которые развивали бы эту отрасль.

Минская область и крупнейший город провинции Чжэцзян – побратимы еще с 2015 года. Именно в Нинбо зарождалась компания «Джили», сборка автомобилей которой налажена и в нашей стране на совместном белорусско-китайском предприятии «БелДжи».

Хладокомбинаты Минской области будут поставлять мороженое в Китай -14

Хладокомбинаты Минской области будут поставлять мороженое в Китай -16

Еще одним результатом сотрудничества стало открытие центра традиционной китайской медицины в Минском районе.

Хладокомбинаты Минской области будут поставлять мороженое в Китай -19

# Беларусь-Китай # Экономика # Геннадий Свидерский # Сергей Рогащук # Фотофакт

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