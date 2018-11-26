Александр Лукашенко: Наше благополучие зависит от способности экономики отвечать на глобальные вызовы

Новости Беларуси. Какие основные точки роста видит правительство Беларуси в 2019 году и на каком фундаменте будет строиться национальная экономика? 26 ноября Александр Лукашенко принял с докладом руководителей экономического блока страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В августе глава государства практически полностью сменил правительство. Но многие ключевые посты сейчас в руках специалистов, которые так или иначе связаны с финансами. Тенденции белорусской экономики – противостояние внешним вызовам и создание комфортных условий для привлечения инвестиций. Ситуация в мире складывается непростая – на фоне торговых войн и кризиса ВТО. Немало волнений и на международной политической арене. Отсюда и главное требование Президента – максимально учитывать эти факторы. На совещании присутствовали и губернаторы. Важно, чтобы все идеи нашли развитие и в регионах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Откровенно говоря, очень настораживает то, что основные тренды нашей экономики пошли в последнее время вниз, и Беларусь опять входит в зону развития с темпами ниже среднемировых. Отставать нам неприемлемо. Нам тогда не решить ни экономические, ни социальные задачи без уверенного и – в хорошем смысле – агрессивного роста. Но рассматривать прогнозные документы нужно еще шире. Наше благополучие зависит в том числе и от способности экономики отвечать на глобальные вызовы, которых сегодня немало. Налицо санкционные режимы, геополитическая нестабильность, торговые войны – это уже новая «нормальность».

Оценивая суммарный долг всех государств, который превысил половину мирового валового внутреннего продукта, Международный валютный фонд прогнозирует вероятность нового финансового кризиса. Поэтому сегодня от премьер-министра хотелось бы услышать, какие точки роста правительство видит на 2019 год, на чем будет построена устойчивая и конкурентоспособная экономика с уровнем ВВП не меньше $100 млрд – такую амбициозную задачу мы перед собой поставили в перспективе. Международные эксперты и ученые считают, что потенциал, прежде всего человеческий – и это главное, у нас есть. Раз есть люди, кадры, способные реализовывать эту задачу, значит, мы ее можем решить. Однако сохраняются сдерживающие факторы, и я не вижу в прогнозных документах действий для их устранения. Прежде всего, речь идет о вопросах несбалансированности текущего счета в платежном балансе, а также о серьезной зависимости экспорта от одного рынка.