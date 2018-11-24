Белорусская АЭС будет готова к завозу ядерного топлива в начале 2019 года

Новости Беларуси. Об этом 24 ноября заявили представители российской корпорации «Росатом» на встрече с главой белорусского правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Об этом 24 ноября заявили представители российской корпорации «Росатом» на встрече с главой белорусского правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разговор состоялся прямо на объекте. Сейчас на первом энергоблоке ведутся наладочные работы. До конца 2018 года специалисты должны провести испытания главных систем, а сам пуск реактора намечен на конец апреля 2019-го. В течение нескольких месяцев он выйдет на проектную мощность и начнет выдавать киловатты в энергосистему страны.
Работы на втором энергоблоке продолжаются. Его запустят в 2020 году.
Александр Локшин, первый заместитель генерального директора по операционному управлению госкорпорации «Росатом»:
Обсуждали сегодня текущий ход работ. Говорили о том, где нужно увеличить наши усилия – и с российской стороны, и с белорусской. Где нужно добавить персонал. Где нужны какие-то оптимизирующие мероприятия. Считаю, что мы сегодня поработали очень плодотворно.
Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Белорусская сторона удовлетворена ходом работ. На каждом из объектов отмечены критические точки. По большинству из них решение принято уже, и в ближайшие две недели будут отрегулированы остальные остающиеся вопросы.
На стройке АЭС трудятся 8000 человек. К этому моменту белорусскими организациями выполнено 60 % от объема строительно-монтажных работ.