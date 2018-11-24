Белорусская АЭС будет готова к завозу ядерного топлива в начале 2019 года

Новости Беларуси. Об этом 24 ноября заявили представители российской корпорации «Росатом» на встрече с главой белорусского правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разговор состоялся прямо на объекте. Сейчас на первом энергоблоке ведутся наладочные работы. До конца 2018 года специалисты должны провести испытания главных систем, а сам пуск реактора намечен на конец апреля 2019-го. В течение нескольких месяцев он выйдет на проектную мощность и начнет выдавать киловатты в энергосистему страны.

Работы на втором энергоблоке продолжаются. Его запустят в 2020 году.