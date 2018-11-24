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Белорусская АЭС будет готова к завозу ядерного топлива в начале 2019 года

24 ноября 2018 17:04
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Новости Беларуси. Об этом 24 ноября заявили представители российской корпорации «Росатом» на встрече с главой белорусского правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская АЭС будет готова к завозу ядерного топлива в начале 2019 года-1

Разговор состоялся прямо на объекте. Сейчас на первом энергоблоке ведутся наладочные работы. До конца 2018 года специалисты должны провести испытания главных систем, а сам пуск реактора намечен на конец апреля 2019-го. В течение нескольких месяцев он выйдет на проектную мощность и начнет выдавать киловатты в энергосистему страны.

Работы на втором энергоблоке продолжаются. Его запустят в 2020 году.

Белорусская АЭС будет готова к завозу ядерного топлива в начале 2019 года-4

Александр Локшин, первый заместитель генерального директора по операционному управлению госкорпорации «Росатом»:
Обсуждали сегодня текущий ход работ. Говорили о том, где нужно увеличить наши усилия – и с российской стороны, и с белорусской. Где нужно добавить персонал. Где нужны какие-то оптимизирующие мероприятия. Считаю, что мы сегодня поработали очень плодотворно.

Белорусская АЭС будет готова к завозу ядерного топлива в начале 2019 года-7

Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Белорусская сторона удовлетворена ходом работ. На каждом из объектов отмечены критические точки. По большинству из них решение принято уже, и в ближайшие две недели будут отрегулированы остальные остающиеся вопросы.

Белорусская АЭС будет готова к завозу ядерного топлива в начале 2019 года-10

На стройке АЭС трудятся 8000 человек. К этому моменту белорусскими организациями выполнено 60 % от объема строительно-монтажных работ.

# АЭС в Беларуси # Экономика # Александр Локшин # Игорь Ляшенко # Фотофакт

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