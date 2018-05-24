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Хакасия заключила контракт с БелАЗом на закупку карьерных самосвалов

24 мая 2018 16:54
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Новости Беларуси. Беларусь и Хакасия стали ближе. Угольный холдинг заключил контракт с БелАЗом на закупку тяжелых карьерных самосвалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хакасия заключила контракт с БелАЗом на закупку карьерных самосвалов-1

В Черногорске теперь работает и сервисный центр по обслуживанию большегрузов.

Это совместная инициатива бизнес-партнеров двух стран. Открытие центра позволит оперативно проводить любые ремонтные работы и фирменное техобслуживание карьерной техники. Важно, что теперь эти вопросы будут решаться на территории Хакасии в максимально короткие сроки и с меньшими затратами.

# Беларусь-Россия # Экономика # Фотофакт

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