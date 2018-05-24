Хакасия заключила контракт с БелАЗом на закупку карьерных самосвалов

Новости Беларуси. Беларусь и Хакасия стали ближе. Угольный холдинг заключил контракт с БелАЗом на закупку тяжелых карьерных самосвалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Черногорске теперь работает и сервисный центр по обслуживанию большегрузов.

Это совместная инициатива бизнес-партнеров двух стран. Открытие центра позволит оперативно проводить любые ремонтные работы и фирменное техобслуживание карьерной техники. Важно, что теперь эти вопросы будут решаться на территории Хакасии в максимально короткие сроки и с меньшими затратами.