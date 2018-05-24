Гусеничные пожарные машины белорусского производства поставят в Казахстан

Новости Беларуси. Гусеничные пожарные машины белорусского производства отправятся в Казахстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соглашение о поставках заключили в Астане. Там проходит Международная оружейная выставка «KADEX-2018». Белорусская техника будет задействована для тушения пожаров и аварийно-спасательных работ на арсеналах, складах и базах хранения боеприпасов и взрывчатых веществ.