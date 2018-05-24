Прямой эфир

Гусеничные пожарные машины белорусского производства поставят в Казахстан

24 мая 2018 16:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Гусеничные пожарные машины белорусского производства отправятся в Казахстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гусеничные пожарные машины белорусского производства поставят в Казахстан-1

Соглашение о поставках заключили в Астане. Там проходит Международная оружейная выставка «KADEX-2018». Белорусская техника будет задействована для тушения пожаров и аварийно-спасательных работ на арсеналах, складах и базах хранения боеприпасов и взрывчатых веществ.

# Беларусь-Казахстан # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Хакасия заключила контракт с БелАЗом на закупку карьерных самосвалов
24 мая 2018 16:54

Хакасия заключила контракт с БелАЗом на закупку карьерных самосвалов

Международная финансовая корпорация окажет помощь Беларуси на развитие частного бизнеса
24 мая 2018 16:50

Международная финансовая корпорация окажет помощь Беларуси на развитие частного бизнеса

Новости экономики за 23.05.2018
23 мая 2018 17:29

Новости экономики за 23.05.2018