Эксперты рекомендуют белорусским производителям техники для аграриев и поставщикам удобрений обратить особое внимание на Малайзию

Малайзия, важная страна Юго-Восточной Азии - емкий рынок для сбыта товаров, но тоже еще – «терра инкогнита» для белорусов. В Малайзии побывал корреспондент программы «Картина мира» на РТР-Беларусь Алексей Адашкин.

Эту страну не зря называют новым азиатским тигром. Еще 55 лет назад Малайзия была британской колонией. Получив независимость, страна совершила гигантский рывок, которому Старый свет может только позавидовать.

Экономику Малайзии называют одной из самых открытых в регионе Юго-Восточной Азии. За счет этого сюда активно приходят ведущие транснациональные корпорации. Это, а также большие запасы природных ресурсов позволили Малайзии войти в число тридцати самых крупных экономик мира.

Британец Келвин с семьей уже полтора года живет во втором по величине городе Малайзии — Джохор Бару. Здесь он руководит заводом по производству светильников. Головной офис компании находится в Англии. А вот перенести высокотехнологичное производство именно в Малайзию британцев заставил сухой расчет.

Келвин Бэирд, директор предприятия:

Почти 97 процентов нашей продукции мы экспортируем за пределы Малайзии. Основные наши рынки сбыта – это США, Великобритания, Австралия и многие другие. С точки зрения промышленников Малайзия технологически более развита, чем окружающие страны. Инфраструктура здесь тоже лучше. Законы и порядки в Малайзии очень похожи на английские – что тоже большое плюс. Кроме того, у Малайзии очень стабильная экономика. Инфляция – менее трех процентов за год. Для ведение бизнеса это очень хорошая страна.

А ведь раньше британцы рассматривали Малайзию лишь как источник бесплатного сырья. В колониальные времена основными источниками дохода здесь были олово и каучук. При этом практически все шахты и плантации принадлежали именно англичанам. Сейчас богатые природные ресурсы, среди которых на первом месте — нефть и газ, существенно помогают Малайзии.

При этом значительную роль в экономике страны играет и сельское хозяйство. Эксперты рекомендуют белорусским производителям техники для аграриев и поставщикам удобрений обратить особое внимание на Малайзию. Ведь это государство, к примеру, является признанным лидером по экспорту пальмового масла, которое широко применяется в пищевой промышленности всего мира.

Чарльз Вонг, бизнесмен:

Пальмовое масло – это, можно сказать, наше золото. Мы его активно продаем на внешние рынки. Это масло используют и для приготовления пищи, и для производства косметики – например, мыла. Для многих стран – особенно Юго-Восточной Азии – пальмовое масло является очень важным и распространенным продуктом. Поэтому объемы выращивания пальм у нас постоянно растут.

Шальные нефтедоллары и многомиллионные инвестиции могли бы привести к процветанию коррупции. Однако, по мнению аналитиков, особая политическая система Малайзии позволила стране избежать таких негативных последствий бурного роста.

От британской империи Малайзия унаследовала свою политическую систему. Правда, с некоторыми национальными поправками. Так, это монархия, однако короля здесь выбирают каждые пять лет. Кроме того Малайзия, в отличие от Великобритании, является активным участником Движения неприсоединения. Равно как и Беларусь. А это гарантирует то что в сфере политики между нашими странами установлено полное взаимопонимание

Помимо монарха, которого здесь называют султаном, Малайзией руководит правительство и парламент. Политическую стабильность иностранные инвесторы считают одним из важных преимуществ Малайзии. Причем, этнически эта страна довольно-таки разношерстная. Примерно половина населения — это собственно малайцы. А четверть — это китайцы.

Полина Семенова, жительница города Джохор-Бару:

Очень большая разница между малайцами и китайцами. Малайцы – очень большие патриоты своей страны и правительства. У них монархической отношение в власти. Они очень уважают свое правительство и своих султанов. Китайцы достойны тем, что многого здесь добиваются. Малайцы не охотятся за количеством денег, больше за количеством детей, а китайцы, которые живут в Малайзии, больше гордятся своим бизнесом.

Одним из творцов экономического чуда Малайзии называют премьер-министра Махатхира Мохамада, который руководил правительством двадцать два года. Именно он в середине 90-ых решил экономику страны сделать умной, то есть отойти от сырьевой зависимости и развивать высокотехнологичные сферы производства. Именно Махатхир Мохамад стал инициатором появления в Малайзии техногорода, собственной Силиконовой Долины — Киберджаи. Кстати, при создании белорусского парка высоких технологий учитывался именно опыт Малайзии.

По итогам этого года белорусский экспорт в Малайзию составляет примерно 50 миллионов долларов. Эксперты утверждают, что эта цифра могла бы в несколько раз быть больше. Особенно если учитывать тот факт, что Малайзия славится своим открытым внутренним рынком. В этой стране на половину товаров, поступающих из-за рубежа, таможенные пошлины равняются нулю. Кроме того, для того чтобы белорусу попасть в Малайзию – даже виза не нужна. А это значительно упрощает бизнес-контакты