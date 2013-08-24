Гродненский район празднует Дожинки

Новости Беларуси. За достойную работу - достойное вознаграждение. В Гродненском районе сегодня празднуют Дожинки. Аграрии намолотили более 180 тысяч тонн зерна при средней урожайности 61 центнер с гектара. А в передовых хозяйствах показатель превысил 84 центнера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Механизатор Юрий Сенько с красной лентой «Победителя жатвы» чувствует себя не совсем уверенно. Говорит, оказаться в центре внимания гостей фестиваля, никак не ожидал. Свою работу делал качественно, за результатом никогда не гнался. А то, что намолотил больше 3 тысяч тонн зерна, так это заслуга всего хозяйства. Высокая урожайность и высокопроизводительная техника, вот основной залог успеха.

Юрий Сенько, механизатор СПК имени В.И. Кремко:

Получилось само собой. Действительно не было ни какой цели поставлено. Просто это уже у меня 17 уборка, по этому можно сказать приучен к этому всему. За результатом погони, можно сказать, не было никакой.

Руководитель хозяйства Василий Кремко о своих успехах тоже рассказывает не охотно. Его СПК один из лучших в республике и по урожайности, и по намолотом. Но это достижения не одного года. А вот то, что собрать удалось на 800 тонн зерна больше, чем в прошлом сезоне, считает заслугой всего коллектива.

Васили Ревяко, председатель СПК «Прогресс-Вертелишки»:

Повседневную работу не считаю подвигом. Вот в таком ключе мы и работаем. В принципе это результаты не одного года, результаты постоянно наращиваются. Это слаженность наших кадров агрономической службы, инженерной. Это не смотря на те сложности, которые были. Мы же практически работали без весны. У нас была зима и сразу наступило лето.

Всего в Гродненском районе названы 18 победителей жатвы. Это комбайнеры, водители, агрономы - все они в торжественной колоне прошли перед гостями фестиваля. Им же первым предоставлено право попробовать каравай из нового урожая.

Районный фестиваль Дожинки получился праздником для всех. Проходил он на живописном Августовском канале и собрал сотни туристов и гостей со всей области. Для них и развлечения на любой вкус. Ну и конечно, народные мастера не обошли стороной такой праздник. Работы из соломки были представлены на любой вкус.

Районные Дожинки, это только промежуточный этап уборочной компании. Уже завтра механизаторы выйдут на поля. Впереди уборка сахарной свёклы и кукурузы.