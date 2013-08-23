Новости Беларуси. Частный бизнес Беларуси в следующей пятилетке должен производить половину ВВП. Об этом 23 августа шла речь в Дзержинске на заседании Совета по развитию предпринимательства. Сейчас на деловые круги приходится более 20%. При этом увеличение доли частного бизнеса в экономике не означает сокращение других форм собственности. Крупные государственные промышленные предприятия также будут развиваться быстрыми темпами.

В былые времена здесь ремонтировали автомобильные двигатели для всего Советского Союза. В нулевые устаревшее предприятие продали частнику. Буквально за два года он отстроил современное производство по выпуску гидравлических систем рулевых управлений – одно из передовых в Европе. В планах – создать холдинг. Это позволит полностью обеспечить наш рынок и экспортировать продукцию за пределы Таможенного союза.

Александр Шакутин, бизнесмен, член Совета по развитию предпринимательства Республики Беларусь:

Частная инициатива огромную роль играет не только в модернизации, но и в развитии производства в целом как отрасли. Поэтому очень важно, чтобы бизнес обратил внимание на производства, потому что в конечном итоге успехи любой страны зависят от уровня развития его производств.

Интерес к новому подходу в производстве поддерживают более тысячи представителей частного бизнеса, модернизируют производства. Причем активность есть и у небольших компаний. Административные барьеры, если и возникают, их помогает устранять Совет по развитию предпринимательства. Этот консультативный орган создали еще 14 лет назад. Но особая активность замечена после существенного обновления.

В феврале 2013 года с его представителями встречался и президент. Хотя решения Совета по развитию предпринимательства носят рекомендательный характер, но это своего рода связующее звено между бизнесменами и властью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот и 23 августа говорили о проблемах, которые мешают модернизировать все больше частных производств.

Александр Калинин, председатель ОО «Белорусский союз предпринимателей»:

Особенную активность в плане модернизации производств и расширения своей номенклатуры приобретенного оборудования проявляют предприятия, имеющие собственные производственные помещения. Активность производства на арендованных помещениях гораздо ниже.

Модернизация экономики – приоритет государственной политики. Вице-премьер Петр Прокопович курирует эту тему в Правительстве и возглавляет Совет по развитию предпринимательства в Беларуси. 23 августа очередное заседание в Дзержинске, но это, скорее, практическая встреча для выработки свежих идей на примере новейшего производства.

Петр Прокопович, председатель Совета по развитию предпринимательства в Республике Беларусь, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Если бы вся машиностроительная отрасль была в таком состоянии, как сегодня мы здесь находимся, то у нас никаких проблем в экономике не было бы. Мы были бы мировыми лидерами.

Частников не надо уговаривать на модернизацию. Они сами прекрасно понимают, что если их продукция будет неконкурентоспособной, то им нечего делать на рынке.

Сейчас пятая часть в ВВП страны – это вклад частного бизнеса. Особенно важно развитие малых производств в регионах. Несмотря на жесткую конкуренцию, предприятий с каждым годом становится больше.