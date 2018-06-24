Прямой эфир

Гродненский мясокомбинат стал первой компанией мясной отрасли Беларуси, получившей премию СНГ в области качества. Репортаж СТВ

24 июня 2018 14:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Международное признание белорусских производителей. На неделе в Минске наградили лауреатов премии СНГ в области качества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди победителей – предприятия и организации из Беларуси, Азербайджана, Казахстана и России.

Гродненский мясокомбинат стал первой компанией мясной отрасли Беларуси, получившей премию СНГ в области качества. Репортаж СТВ-1

Лучшими признаны 14 компаний: премии СНГ в области качества вручили в Минске

Первой белорусской компанией мясной отрасли, удостоенной самой престижной награды Содружества, стал Гродненский мясокомбинат. Экспертное жюри оценивало помимо всего и эффективность методов менеджмента качества. Такая высокая награда стала результатом масштабной модернизации предприятия. Новый цех не имеет аналогов в Восточной Европе и отвечает нормам Евросоюза и ЕАЭС.

Гродненский мясокомбинат стал первой компанией мясной отрасли Беларуси, получившей премию СНГ в области качества. Репортаж СТВ-4

Гродненский мясокомбинат стал первой компанией мясной отрасли Беларуси, получившей премию СНГ в области качества. Репортаж СТВ-6

Отборное мясо нескольких видов готово для приготовления салями. От замеса ингредиентов до упаковки – на всех этапах строжайший контроль качества. На производстве абсолютная чистота как в операционной и температура не выше 8 градусов. Весь технологический процесс контролирует компьютер. Вот, например, японская рентген-установка просвечивает каждый «кубик» колбасных изделий на наличие посторонних примесей.

Гродненский мясокомбинат стал первой компанией мясной отрасли Беларуси, получившей премию СНГ в области качества. Репортаж СТВ-9

Это производство завод внутри завода – полностью автономное и самое современное в стране. Цех по производству сырокопченых изделий запустили 3 года назад. Сейчас он работает на максимальных мощностях: 500 тонн продукции в месяц.

Гродненский мясокомбинат стал первой компанией мясной отрасли Беларуси, получившей премию СНГ в области качества. Репортаж СТВ-12

Гродненский мясокомбинат стал первой компанией мясной отрасли Беларуси, получившей премию СНГ в области качества. Репортаж СТВ-14

Олег Иванов, первый заместитель генерального директора ОАО «Гродненский мясокомбинат»:
Это абсолютно экспортоориентированный участок. И было рискованно вкладываться в данный проект, но маркетинговые исследования показали, что ошибок мы не допустили. Мы достигли наших производственных мощностей и даже пытаемся развить это направление, потому что сами не ожидали, какой ажиотаж эта продукция вызовет у потребителя.

Гродненский мясокомбинат стал первой компанией мясной отрасли Беларуси, получившей премию СНГ в области качества. Репортаж СТВ-17

Гродненский мясокомбинат стал первой компанией мясной отрасли Беларуси, получившей премию СНГ в области качества. Репортаж СТВ-19

Европейское оборудование плюс белорусские традиции делают гродненские деликатесы долгожданными на всем пространстве СНГ. Гродненский мясокомбинат в своей отрасли в 2018 году был признан лучшим экспортером Беларуси, а на неделе впервые белорусское мясоперерабатывающее предприятие получило международное признание. Самая престижная награда СНГ – премия в области качества – досталась гродненскому бренду.

Гродненский мясокомбинат стал первой компанией мясной отрасли Беларуси, получившей премию СНГ в области качества. Репортаж СТВ-22

Гродненский мясокомбинат стал первой компанией мясной отрасли Беларуси, получившей премию СНГ в области качества. Репортаж СТВ-24

Гродненский мясокомбинат стал первой компанией мясной отрасли Беларуси, получившей премию СНГ в области качества. Репортаж СТВ-26

Премия вручается раз в два года, и предприятия проходят жесткий отбор не только национальных экспертов, но и межгосударственных комиссий. Предприятие должно быть инновационным, а продукция востребованной на рынках содружества. Впрочем, сами покупатели гродненские изделия за натуральный вкус и качество выбирают стабильно.

Гродненский мясокомбинат стал первой компанией мясной отрасли Беларуси, получившей премию СНГ в области качества. Репортаж СТВ-29

Гродненский мясокомбинат стал первой компанией мясной отрасли Беларуси, получившей премию СНГ в области качества. Репортаж СТВ-31

Гродненский мясокомбинат стал первой компанией мясной отрасли Беларуси, получившей премию СНГ в области качества. Репортаж СТВ-33

Покупатель:
И сырая продукция, и копчености. Все нравится. Мало соли, практически нет специй. Все натуральное.

Гродненский мясокомбинат стал первой компанией мясной отрасли Беларуси, получившей премию СНГ в области качества. Репортаж СТВ-36

В планах гродненского производителя расширение экспортной географии – получение сертификата «Халяль» для выхода на мусульманский рынок и покорение Поднебесной.

Гродненский мясокомбинат стал первой компанией мясной отрасли Беларуси, получившей премию СНГ в области качества. Репортаж СТВ-39

Гродненский мясокомбинат стал первой компанией мясной отрасли Беларуси, получившей премию СНГ в области качества. Репортаж СТВ-41

Гродненский мясокомбинат стал первой компанией мясной отрасли Беларуси, получившей премию СНГ в области качества. Репортаж СТВ-43

# Предприятия Беларуси # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко в «Купаловском»: Надо наводить лоск
22 июня 2018 18:41

Александр Лукашенко в «Купаловском»: Надо наводить лоск

Новости экономики за 22.06.2018
22 июня 2018 16:21

Новости экономики за 22.06.2018

Пилотный проект контроля за предельными отпускными ценами на лекарства стартовал в Беларуси
22 июня 2018 16:20

Пилотный проект контроля за предельными отпускными ценами на лекарства стартовал в Беларуси