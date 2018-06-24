Гродненский мясокомбинат стал первой компанией мясной отрасли Беларуси, получившей премию СНГ в области качества. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Международное признание белорусских производителей. На неделе в Минске наградили лауреатов премии СНГ в области качества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди победителей – предприятия и организации из Беларуси, Азербайджана, Казахстана и России.

Лучшими признаны 14 компаний: премии СНГ в области качества вручили в Минске Первой белорусской компанией мясной отрасли, удостоенной самой престижной награды Содружества, стал Гродненский мясокомбинат. Экспертное жюри оценивало помимо всего и эффективность методов менеджмента качества. Такая высокая награда стала результатом масштабной модернизации предприятия. Новый цех не имеет аналогов в Восточной Европе и отвечает нормам Евросоюза и ЕАЭС.

Отборное мясо нескольких видов готово для приготовления салями. От замеса ингредиентов до упаковки – на всех этапах строжайший контроль качества. На производстве абсолютная чистота как в операционной и температура не выше 8 градусов. Весь технологический процесс контролирует компьютер. Вот, например, японская рентген-установка просвечивает каждый «кубик» колбасных изделий на наличие посторонних примесей.

Это производство завод внутри завода – полностью автономное и самое современное в стране. Цех по производству сырокопченых изделий запустили 3 года назад. Сейчас он работает на максимальных мощностях: 500 тонн продукции в месяц.

Олег Иванов, первый заместитель генерального директора ОАО «Гродненский мясокомбинат»:

Это абсолютно экспортоориентированный участок. И было рискованно вкладываться в данный проект, но маркетинговые исследования показали, что ошибок мы не допустили. Мы достигли наших производственных мощностей и даже пытаемся развить это направление, потому что сами не ожидали, какой ажиотаж эта продукция вызовет у потребителя.

Европейское оборудование плюс белорусские традиции делают гродненские деликатесы долгожданными на всем пространстве СНГ. Гродненский мясокомбинат в своей отрасли в 2018 году был признан лучшим экспортером Беларуси, а на неделе впервые белорусское мясоперерабатывающее предприятие получило международное признание. Самая престижная награда СНГ – премия в области качества – досталась гродненскому бренду.

Премия вручается раз в два года, и предприятия проходят жесткий отбор не только национальных экспертов, но и межгосударственных комиссий. Предприятие должно быть инновационным, а продукция востребованной на рынках содружества. Впрочем, сами покупатели гродненские изделия за натуральный вкус и качество выбирают стабильно.

Покупатель:

И сырая продукция, и копчености. Все нравится. Мало соли, практически нет специй. Все натуральное.