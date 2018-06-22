Новости экономики за 22.06.2018

Новости Беларуси. На какие лекарства цены возьмут под жесткий контроль? Сколько денег белорусском калийщикам дали зарубежные финансисты? И почему на продовольственных рынках за неделю все подешевело? Ответы в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пилотный проект контроля за предельными отпускными ценами на лекарства стартовал в Беларуси НОВЫЙ УРОВЕНЬ Большинство иностранцев, посещающих нашу страну с целью медицинского туризма, в первую очередь ориентируются на качество оказываемых услуг, а уж затем на разумную цену. Об этом говорят данные масштабного опроса посетителей белорусских клиник. Опрос проходил в течение года, в нем приняли участие более 7000 респондентов.

Таким образом, наша медицина успешно переходит на более высокий качественный уровень. Это позволяет закладывать новые маркетинговые стратегии в планах по продвижению белорусского здравоохранения на зарубежные рынки. БРАТСКАЯ ПОМОЩЬ В Беларуси продолжается проект по строительству социального жилья за счет материально-технической помощи правительства Китайской Народной Республики. В Могилеве закладкой 100-квартирного жилого дома дан старт второму этапу.

Во время реализации первого этапа за два года построено 16 домов. Крышу над головой обрели почти полторы тысячи семей. В 2018 году в ходе второго этапа предполагается строительство еще 22-х многоэтажек в разных городах страны. ДЕНЬГИ НА ТЕКУЧКУ «Беларуськалий» успешно привлекает зарубежный капитал. Банк, входящий в топ-20 финансовых учреждений России, предоставит кредит на 100 миллионов евро сроком на 4 года.