Новости экономики за 22.06.2018
Новости Беларуси. На какие лекарства цены возьмут под жесткий контроль? Сколько денег белорусском калийщикам дали зарубежные финансисты? И почему на продовольственных рынках за неделю все подешевело? Ответы в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пилотный проект контроля за предельными отпускными ценами на лекарства стартовал в Беларуси
НОВЫЙ УРОВЕНЬ
Большинство иностранцев, посещающих нашу страну с целью медицинского туризма, в первую очередь ориентируются на качество оказываемых услуг, а уж затем на разумную цену. Об этом говорят данные масштабного опроса посетителей белорусских клиник. Опрос проходил в течение года, в нем приняли участие более 7000 респондентов.
Таким образом, наша медицина успешно переходит на более высокий качественный уровень. Это позволяет закладывать новые маркетинговые стратегии в планах по продвижению белорусского здравоохранения на зарубежные рынки.
БРАТСКАЯ ПОМОЩЬ
В Беларуси продолжается проект по строительству социального жилья за счет материально-технической помощи правительства Китайской Народной Республики. В Могилеве закладкой 100-квартирного жилого дома дан старт второму этапу.
Во время реализации первого этапа за два года построено 16 домов. Крышу над головой обрели почти полторы тысячи семей. В 2018 году в ходе второго этапа предполагается строительство еще 22-х многоэтажек в разных городах страны.
ДЕНЬГИ НА ТЕКУЧКУ
«Беларуськалий» успешно привлекает зарубежный капитал. Банк, входящий в топ-20 финансовых учреждений России, предоставит кредит на 100 миллионов евро сроком на 4 года.
Заемные средства белорусская компания направит на финансирование своей текущей деятельности, в том числе ремонт и модернизацию, а также проведет строительные и монтажные работы для предприятия. «Беларуськалий» один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире. Сейчас под контролем солигорчан находится около 20 % мирового рынка хлоркалия.
Цены на какие овощи и фрукты уже упали до минимума?