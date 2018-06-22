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Пилотный проект контроля за предельными отпускными ценами на лекарства стартовал в Беларуси

22 июня 2018 16:20
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Новости Беларуси. Ценники в аптеках получат прививку от необоснованного завышения. В Беларуси стартовал пилотный проект контроля за предельными отпускными ценами на лекарства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для начала выбраны препараты от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний как основных факторов риска для здоровья белорусов. Влияя на их стоимость, эти факторы можно существенно снизить. Все лекарства, приходящие на белорусский рынок, получают разрешение от контролирующего органа, который проверяет его качество и безопасность. Понятие «предельная отпускная цена» существует, но на данный момент носит заявительный характер.

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# Лекарства # Экономика # Сергей Савицкий

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