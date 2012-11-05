Досрочная выплата пенсий началась в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси началась досрочная выплата пенсий за 7 ноября. В столице, сельских отделениях почтовой связи Брестской области, в Могилеве и Бобруйске этот процесс стартовал уже в субботу. Сегодня получить пособия можно в городских отделениях почты Брестской области. Завтра — в Могилевской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областях.

Финансирование для выплаты пенсий произведено своевременно и в необходимом объеме. 7 ноября будут работать только дежурные отделения почтовой связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.