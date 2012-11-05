Прямой эфир

Досрочная выплата пенсий началась в Беларуси

05 ноября 2012 11:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси началась досрочная выплата пенсий за 7 ноября. В столице, сельских отделениях почтовой связи Брестской области, в Могилеве и Бобруйске этот процесс стартовал уже в субботу. Сегодня получить пособия можно в городских отделениях почты  Брестской области. Завтра — в Могилевской, Витебской,  Гомельской, Гродненской и Минской областях.

Финансирование для выплаты пенсий произведено своевременно и в необходимом объеме. 7 ноября будут работать только дежурные отделения почтовой связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Пенсии

Другие новости рубрики

Все новости
05 ноября 2012 08:06

Народный артист Эммануил Виторган: Я не хочу уходить в нищете, не хочу!

04 ноября 2012 15:00

Как сэкономить не в ущерб качеству? Мастер-класс по разумному шоппингу от СТВ

03 ноября 2012 18:15

Первый литр растительного масла белорусского урожая получен на Гомельщине