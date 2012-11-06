Самую мощную в Беларуси биогазовую установку запустили в Могилевской области

Новости Беларуси. Самую мощную в Беларуси биогазовую установку запустили 6 ноября в Могилевской области. Одна из крупнейших таких станций в Европе начала работу в СПК «Рассвет» Кировского района.

Энергию здесь получают с помощью бактерий. Технология проста. Микроорганизмы перерабатывают отходы (в основном это биомасса с местного тепличного хозяйства), образуется биогаз, а при его сжигании получают электричество. Экологично и экономично. А энергии хватит не только для хозяйства, но и для всего района. К тому же избыток электричества будет поступать в энергосистему страны.

В ближайшие три года в республике построят 25 подобных установок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Проект, конечно, достаточно сложный, он относится к биотехнологиям, поскольку здесь используются процессы брожения. Он и экологически хорош. Мы сразу решаем много вопросов: нетрадиционные виды топлива, хорошая себестоимость и экономия для хозяйства.

Цена вопроса – около 11 миллионов евро. Этот проект реализуют с помощью кредита. С открытием биогазовой установки тепличное хозяйство в Кировском районе сможет полностью отказаться от дорогостоящего газа. И при этом сэкономить более 100 миллиардов рублей.

Германн Лисс, управляющий немецкой фирмы поставщика оборудования:

Это самый большой проект в Беларуси. Самый современный. Даже в Германии и Европе это самая современная установка. Будем работать с Беларусью и дальше.

Александр Багель, председатель СПК «Рассвет»:

Если все пойдет так, как мы задумали, то эта установка окупится за 5,3 года. При скромном показателе – до 7 лет.