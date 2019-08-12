«Готовятся новые нормативные акты, будут меняться подходы». Владимир Караник о закупках лекарств в Беларуси

Новости Беларуси. Закупки медоборудования, ценообразование и импортозамещение на рынке лекарственных средств. Эти темы 12 августа стали основными во время рабочей встречи во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко принял с докладом министра здравоохранения Беларуси Владимира Караника.

Уже довольно давно Президент ставил задачу выходить на соотношение 50 на 50. То есть лекарств собственного производства на рынке должно быть не менее половины. Поручение было выполнено. Сейчас самое время обратить внимание на субстанции и комплектующие этих лекарств. По-прежнему важным остается и вопрос ценообразования. Стоимость лекарств должна быть адекватной и не завышаться. Сегодня на эти актуальные вопросы глава государства обратил внимание уже нового министра. Владимир Караник на должность был назначен в июне и за это, пусть и недолгое время, уже успел вникнуть в ключевые задачи, которые стоят перед профильным ведомством. Обсуждали на встрече и вопрос закупок медицинской техники. Здесь задача одна – работать нужно без посредников. «Вопрос с ценообразованием – вопрос номер один». Президент обсудил с Владимиром Караником ситуацию в здравоохранении Отметим, еще при назначении Александр Лукашенко выражал уверенность, что компетентно судить о наличии недостатков в сфере закупок медоборудования новому министру поможет опыт работы в качестве главного врача больницы.

Как сегодня рассказал журналистам Владимир Караник, в области закупок сделано немало. С одной стороны, проводится более углубленный маркетинг, с другой – исключается необоснованное посредничество, работа ведется напрямую с производителями, а не с поставщиками. В итоге сейчас цена на некоторое дорогостоящее медоборудование снизилась с 26 до 54 %. Что же касается медикаментов, то в Беларуси намерены упростить регистрацию не выпускаемых в стране лекарств. Занимать она будет максимум 35 дней и стоить не дороже 120 базовых величин.

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:

Готовятся новые нормативные акты, будут меняться подходы. Мы, с одной стороны, делаем более простой, более понятной, более прозрачной схему регистрации лекарств, которые не выпускаются в республике и которые имеют международные сертификаты качества, то есть зарегистрированы в Европе, в Соединенных Штатах и продаются там. Их доступ на рынок будет облегчен. Таким образом, мы создадим здоровую конкуренцию на нашем рынке и будем стимулировать развитие нашей фармотрасли. Многие достаточно крупные компании будут понимать о том, что целесообразнее не заниматься поставками препаратов в условиях жесткой конкуренции, а освоить производство здесь и осуществить трансфер технологий для того, чтобы иметь преимущества за счет меньших издержек.