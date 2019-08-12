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Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства о ходе уборки зерновых

12 августа 2019 11:09
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Новости Беларуси. 12 августа Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства о ходе уборки урожая. Как было отмечено во время разговора, работать аграриям приходится в сложных погодных условиях, что, конечно, значительно тормозит процесс уборки зерновых культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства о ходе уборки зерновых-1

И, тем не менее, хлеборобы уже намолотили более 5,5 млн тонн зерна. Убрано 80 % всех посевных площадей. Аграрии проводят в поле весь световой день. Максимально задействована и техника.

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Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства о ходе уборки зерновых-4

Относительно картины по регионам Президенту было доложено, что особенно тяжелая ситуация на сегодняшний день в Могилевской, на севере Минской и в Витебской областях. Впрочем, и в целом по стране условия жатвы остаются очень непростыми. Учитывая обстоятельства, Президент ход уборки урожая держит на постоянном личном контроле, ну а профильному министру сегодня было поручено мобилизовать все силы и сделать все возможное для того, чтобы с оставшихся площадей урожай был убран с минимальными потерями.

Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства о ходе уборки зерновых-7

# Уборочная кампания # Экономика # Александр Лукашенко # Анатолий Хотько # Фотофакт

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