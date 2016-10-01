Новости Беларуси. И сегодня озвучены первые цифры, в которых исчисляются экономические результаты государственного визита Президента Беларуси в Китай. 11 миллиардов долларов – общая сумма потенциальных контрактов, которые предстоит реализовать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все подписанные документы в Пекине можно разделить на четыре направления: политическое, инвестиционное, торговое и гуманитарное.

Кирилл Рудый, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Китайской Народной Республике:

Мы договорились на уровне госорганов об объединении производственных потенциалов. Это значит, что наши предприятия будут создавать совместные предприятия. И были подписаны конкретные соглашения, дорожные карты. В торговой сфере мы открываем рынок говядины для Республики Беларусь. Она проходная по цене. Также у нас открыт в рамках данного визита для молочной продукции китайский рынок. Также нам предоставлена материально-техническая помощь в достаточно большом, можно сказать, беспрецедентном за нашу историю масштабе. Это более 230 млн долларов только на строительство социального жилья, на развитие регионов близлежащих около Китайско-белорусского индустриального парка и в самом парке.