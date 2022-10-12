Новости экономики на РТР-Беларусь за 12.10.2022

Сколько нефтяных скважин построили в Беларуси с начала 2022 года? Как обстоят дела с очередями на строительство жилья? И что изменилось на валютном рынке? Расскажет Дмитрий Пивненко в блоке экономических новостей в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь. 8 тысяч многодетных семей получат жилье в 2022-м

В Беларуси становится меньше нуждающихся в улучшении жилищных условий. Так, с 2017 года очереди стали короче почти на 10 %. По данным Минстройархитектуры, в начале 2022-го на учете состояло чуть более 600 тысяч белорусов, около половины из них – молодые семьи. Обеспеченность жильем по итогам 2021 года составила почти 29 квадратов на человека. Непростая ситуация на рынке не затормозила строительство. Так, за январь-август в стране возвели 2 миллиона 870 тысяч квадратных метров жилья, более трети – с господдержкой. В новые дома переезжают, в первую очередь, нуждающиеся. По итогам года планируется предоставить квартиры более чем 8 тысячам многодетных семей. 45 новых нефтяных скважин построили в Беларуси

Пять вышек передали в сентябре белорусским нефтяникам. На месторождениях продолжается активная работа по добыче углеводородов. Так, по итогам трех кварталов пройдено почти 150 тысяч метров горных пород. Построено 45 новых нефтяных скважин, пять из них – в сентябре. Самая глубокая пробурена на Карташовском месторождении, сейчас там строится второй ствол. На добывающей площадке под Речицей появились сразу две новые установки. Всего оборудование было установлено на трех месторождениях. Также подготовлены и участки под строительство вышек. Курсы валют на 12 и 13 октября